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“أمين أوبك”: ملتزمون باستقرار أسعار النفط.. وقرار خفض الإنتاج “كان صحيحا”
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“أمين أوبك”: ملتزمون باستقرار أسعار النفط.. وقرار خفض الإنتاج “كان صحيحا”

“أمين أوبك”: ملتزمون باستقرار أسعار النفط.. وقرار خفض الإنتاج “كان صحيحا”

“أمين أوبك”: ملتزمون باستقرار أسعار النفط.. وقرار خفض الإنتاج “كان صحيحا”
٠٤:٢٩:٤٩ م، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوبك العالمية، أن منظمة الدول المصدر للنفط “أوبك” لا تزال ملتزمة باستقرار أسعار النفط العالمية.

جاء ذلك خلال حضور الأمين العام لمنظمة أوبك قمة إيجبس 2023 اليوم الأحد، مؤكدا أن القرار الجماعي بخفض الإنتاج في أكتوبر كان خطوة صحيحة، وأن تحالف أوبك+ لعب تاريخيا دورا بناء في تلبية الطلب الإضافي والحفاظ على توازن السوق.

45 مليون برميل

وأشار إلى أن منظمة أوبك تدعم التحول إلى الطاقة النظيفة والعالم يتوقع أن يستهلك 45 مليون برميل يوميا بحلول 2045.

وأوضح أن العالم استطاع إيجاد وسيلة مناسبة للتمويلات التي يحتاجها العالم، للتحول للطاقة النظيفة ومواجهة تغيرات المناخ،

وأضاف أن هناك نحو 12 مليار دولار أمريكي مطلوبة بحلول العالم المقبل لمواكبة الاستثمارات في النفط.

ارتفاع الطلب

وتوقع أمين عام أوبك أن يجاوز الطلب على النفط هذا العام مستويات ما قبل الجائحة إلى نحو 102 مليون برميل.

واضاف الغيص أنه من المتوقع أن يشهد الطلب على النفط المزيد من الارتفاع ليصل إلى 110 ملايين برميل بحلول 2025.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أوبك السعودية المملكة النفط برنت منظمة أوبك

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