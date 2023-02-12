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تحذير عاجل من الأرصاد: تقلُّبات جوية على معظم المناطق بدءًا من الغد وحتى الجمعة
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تحذير عاجل من الأرصاد: تقلُّبات جوية على معظم المناطق بدءًا من الغد وحتى الجمعة

تحذير عاجل من الأرصاد: تقلُّبات جوية على معظم المناطق بدءًا من الغد وحتى الجمعة

تحذير عاجل من الأرصاد: تقلُّبات جوية على معظم المناطق بدءًا من الغد وحتى الجمعة
٠٣:٢٦:٠١ م، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا، بشأن توقعات بتقلبات جوية على معظم مناطق المملكة، من غد الاثنين وحتى يوم الجمعة المقبل.

تقلُّباتٍ جويةً بدءًا من يوم غدٍ الاثنين

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه من المتوقع أن تشهد معظمُ مناطق المملكة – بمشيئة الله-  تقلُّباتٍ جويةً بدءًا من يوم غدٍ الاثنين حتى الجمعة المقبلة؛ تشمل نشاطاً في الرياح السطحية، وارتفاعاً للأمواج، وهطولاً لأمطار خفيفة، وانخفاضاً في درجات الحرارة، وتكوُّناً للصقيع.

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رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

وأضاف المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له أن مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والقصيم وحائل ووالجوف وتبوك والحدود الشمالية ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بسرعة تزيد عن 60 كيلو متر في الساعة.

عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام الرؤية

وبين أن الرياح قد تتسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتزداد سرعة الرياح في مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، حيث يتوقع أن تصل إلى أكثر من 70 كيلو متر في الساعة.

على الجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية

ودعا المركز إلى متابعة قنوات التواصل الخاصة به؛ لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، ونهيب بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية.

حالة ممطرة تستمر عدة أيام على هذه المناطق

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، حالة ممطرة تصاحبها تساقط ثلوج وهبوب رياح نشطة وصقيع تستمر عدة أيام على عدة مناطق بالمملكة.

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