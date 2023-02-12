الأمم المتحدة تفشل في نجدة منكوبي زلزال سوريا.. وتُحذر

تواصل – فريق التحرير:

أقرت منظمة الأمم المتحدة بالفشل في مساعدة المنكوبين بشمال غرب سوريا، وأنه يجب تصحيح الإخفاقات في شمال غرب سوريا بأسرع ما يمكن.

الأمم المتحدة: خذلنا سكان شمال سوريا

وأوضحت أن العالم خذل سكان شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن سكان شمال غرب سوريا يشعرون بالتخلي عنهم ويتطلعون للمساعدات جراء كارثة الزلزال المدمر التي لقحت بهم، مؤكدة أن نحو 5 ملايين ونصف مليون سوري أصبحوا دون مأوى جراء الزلزال.

تداعيات الزلزال تفاقم الوضع المتردي

وقال المنسق الأممي الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا، إن تداعيات الزلزال تفاقم الوضع المتردي في شمال سوريا، مطالبًا بالسماح بدخول المساعدات لسوريا من معابر أخرى، مخزون برنامج الأغذية العالمي لسوريا أوشك على النفاد.

فيما طالب مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دمشق بعدم “تسييس” مسألة المساعدات الإنسانية، مشتوقعًا أن تقدم دمشق طلبات للحصول على إعفاءات من العقوبات بعد الزلزال.

في الوقت نفسه، أعلن الدفاع المدني السوري، أن الوضع صعب في العديد من البلدات السورية في إدلب، مبينًا أن الظروف المناخية تزيد من صعوبة الأوضاع الإنسانية في إدلب، وأن المساعدات المقدمة ليست كافية ونأمل وصول المزيد منها للمنكوبين، موضحًاأن الجميع بحاجة إلى مساعدات للتغلب على الصعوبات أكانت صحية أو لوجستية.

٢١٦٧ قتيلا وأكثر من ٢٩٥٠ مصابًا

وأشار إلى أن المنطقة لا تزال تتعرض لهزات ارتدادية لليوم السابع على التوالي، مؤكدًا ارتفاع عدد ضحايا الزلزال شمال غربي سوريا إلى ٢١٦٧ قتيلا وأكثر من ٢٩٥٠ مصابًا.

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