مفاجأة.. 72% من نزلاء دور الرعاية الاجتماعية “عزاب وأميون”

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن 5 فئات من كبار السن مستفيدة من دور الرعاية الاجتماعية، حيث تحتضن 7 دور للرعاية الاجتماعية في المملكة نحو 411 من كبار السن في 2022.

وتصدر العزاب والأميون غير المتعلمين نزلاء الدور بنحو 72%، في وقت بلغ إجمالي كبار السن من الذكور في دور الرعاية الاجتماعية 268 بـ56.20%، وبلغ إجمالي الإناث 125 بـ30.41%، بحسب “الوطن”.

وتصدر العزاب مستفيدي دور الرعاية الاجتماعية بنسبة 71.77% حيث بلغ عدد العزاب 295 مستفيدا بنسبة 71.77%، وحل المطلقون ثانيا بـ58 مطلقا بنسبة 14.11%، ومتزوج ويعول ثالثا بـ44 متزوجا ومعولا بنسبة 10.70%، والمتزوجين رابعا بـ13 متزوجا بنسبة 3.16%، وأرمل وحيد خامسا بـ0.24%.

الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر

وفي منطقة الرياض، استحوذت الدار الاجتماعية على النصيب الأكبر من كبار السن بـ99 مستفيدا.

2- حلت دار الرعاية الاجتماعية في مكة المكرمة ثانيا بـ77 مستفيدا

3- دار الرعاية الاجتماعية في المدينة المنورة ثالثا بـ63 مستفيدا

4- دار الرعاية الاجتماعية بأبها رابعا بـ53 مستفيدا

5- تساوت دارا الرعاية الاجتماعية في عنيزة والطائف خامسا بـ44 مستفيدا

6- دار الرعاية الاجتماعية في الدمام سادسا بـ31 مستفيدا من كبار السن.

ويسكن 295 من كبار السن دار الرعاية الاجتماعية لم يتلقوا التعليم، حيث يبلغ 71.77% من مستفيدي الدار الاجتماعية أميين غير متعلمين.

وتراوحت بقية الحالة التعليمية للمستفيدين بين المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ومؤهل فوق المتوسط، وسنة 3 جامعي، وحاملو البكالوريوس والدبلوم 6 مناصفة بينهما، ويقرأ ويكتب 11، وشهادة مهنية، ودبلوم فني، وغير محدد، وتتراوح أعمار كبار السن المستفيدين بين أصغرهم 54 سنة، وأكبرهم 109 سنين.

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