توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص المستحقين للدعم ولم تشملهم دفعة فبراير

تواصل – فريق التحرير:

أصدر برنامج حساب المواطن، توضيحا مهما للمستحقين للدعم ولم تشملهم دفعة فبراير.

وأوضح خلال رده على أحد المستفيدين أن على هؤلاء مراجعة البنك، والتأكد من عدم إيداع الدفعة، وأنه في حال لم يتم الإيداع بإمكان المستفيد عمل الآتي:

1 – رفع طلب على صوته مسموع.

2 – اختيار نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات”.

3 – اختيار نوع الطلب الفرعي ” لم يتم استلام الدفعة ” من خلال هذا الرابط.

توضيح بشأن حالة “مكتمل بدون مرفقات”

فيما كشف برنامج حساب المواطن أنه في حال كانت حالة الطلب لدى المستخدم “مكتمل بدون مرفقات”، فإن ذلك يعتبر أن طلبه مكتمل.

هذا ما سيتم في حال تم تقديم الطلب

وأوضح حساب خدمة المستفيدين على تويتر”، أنه في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ”10 فبراير”، فإنه سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابه “دراسة الأهلية”، وذلك ضمن دورة الأهلية لشهر مارس.

آلية معرفة الحد المانع

في الوقت نفسه، أوضح البرنامج أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم. وتابع أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

3.7 مليارات ريال لـ 11.2 مليون مستفيد بالدفعة 63

وقبل أيام، أودع البرنامج 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

إجمالي مبلغ الدفعات بلغ 148 مليار ريال

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 148 مليار ريال منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالاً.

اقرأ أيضًا:

تنبيه مهم من حساب المواطن حول الدعم الإضافي

تنبيه مهم من “حساب المواطن”.. خطوات التعرف على سبب “عدم الأهلية”

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن حالة “مكتمل بدون مرفقات”

تنبيه مهم من “حساب المواطن”.. خطوات التعرف على سبب “عدم الأهلية”

هاشتاق “حساب المواطن” يتصدر الترند.. ومغردون: “نعيش في وطن عظيم”