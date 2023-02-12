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“الصحة”: تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافٍ 30 آخرين

“الصحة”: تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافٍ 30 آخرين

“الصحة”: تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافٍ 30 آخرين
٠٢:١٨:٥١ م، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 828525 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 30 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815990 حالة ولله الحمد.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9592 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الحالات الحرجة 33 حالة.

الإصابات عالميا

تخطى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، 672.6 مليون حالة حتى صباح اليوم الأحد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بيانات مجمعة.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، حتى الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 672 مليونا و681 ألفا و753، وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و852 ألفا و937 حالة وفاة.

اختلافات في الأرقام

لكن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأنهت الصين أكثر من ثلاث سنوات من سياسة صارمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، والتي شملت عمليات الإغلاق على مستوى المدينة، والاختبارات الجماعية والحجر الصحي الشامل في ديسمبر، والتي أعقبتها موجة من الإصابات بين سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

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