الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
3500 خيمة في 25 مخيمًا.. الجيش التركي يواصل نصب أماكن إيواء لمتضرري الزلزال (فيديو)
أحدث حصيلة: أكثر من 672 مليون إصابة بكورونا في العالم
رئيس “السوق المالية”: إدراج 23 شركة جديدة العام الجاري
“شات جي.بي.تي” يرد على المخاوف ببرنامج تمييز النصوص
قصة مؤثرة.. كانت أمنيته أن يعود إلى المملكة فتوفي تحت أنقاض الزلزال بتركيا
كيف تتصرفين إذا أُصيب طفلك بالاختناق؟.. 4 خطوات عليكِ اتخاذها

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

3500 خيمة في 25 مخيمًا.. الجيش التركي يواصل نصب أماكن إيواء لمتضرري الزلزال (فيديو)

3500 خيمة في 25 مخيمًا.. الجيش التركي يواصل نصب أماكن إيواء لمتضرري الزلزال (فيديو)

3500 خيمة في 25 مخيمًا.. الجيش التركي يواصل نصب أماكن إيواء لمتضرري الزلزال (فيديو)
٠١:٤٥:١٠ م، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش التركي أنه يواصل نصب خيام لإيواء المتضررين من الزلزال في ولاية هطاي جنوبي تركيا حيث ساهمت قواته بنصب 3500 خيمة في 25 مخيمًا.

وأوضح أنه تم إجلاء 92 ألفًا و697 شخصًا من الولايات المتضررة من الزلزال، وأن 31 ألفًا و832 من أفراد البحث والإنقاذ الأتراك ومن الفرق الدولية يواصلون جهودهم في منطقة الزلزال.

إجلاء 92 ألفًا و697 شخصًا بعد 1891 هزة ارتدادية

فيما أكدت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، أن إجمالي الهزات الأرضية التي أعقبت الزلزال المدمر بلغ 1891 هزة ارتدادية، مؤكدة

ارتفاع عدد الضحايا لـ 30 ألف شخص

في الوقت نفسه، كشفت السلطات التركية أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى نحو 30 ألف، إلى جانب ما لا يقل عن 88 ألف جريح، مشيرة إلى أن عدد من تم إنقاذهم ارتفع إلى 80 ألفًا و88 شخصًا.

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة

وأضافت أنها سجلت اليوم الأحد هزة أرضية بقوة 4.3 درجة مركزها كهرمان ماراش، وأنها سجلت قبل ساعات، هزة أرضية بقوة 3.9 درجات مركزها مدينة دفنه في ولاية هاتاي، مع تسجيل هزة ارتدادية  في دوغان كوي بهاتاي قوتها 4,4 على سلم ريختر.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل: إنه تم تسجيل ٤ هزات أرضية جنوبي تركيا تراوحت بين ٣.٢ و ٤.٥ درجات.

ويوم الاثنين، ضرب زلزال مدمر تركيا وسوريا، صنف في المرتبة السابعة بين أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا هذا القرن، متجاوزًا زلزال تسونامي اليابان عام 2011م ، وخلف الكثير من القتلى والجرحى وشرد الملايين.

اقرأ أيضًا:

بعد ارتفاع أعداد الضحايا لـ30 ألفًا.. تركيا تُوقف 12 مقاولاً

بعد 140 ساعة.. إنقاذ حامل وشقيقها من تحت أنقاض الزلزال بتركيا

اليوم.. تركيا تسجل هزة أرضية بقوة 4.3 درجة مركزها كهرمان مرعش

الكلمات الدلالية:
أخبار الزلزال في تركيا الجيش التركي خسائر زلزال تركيا خسائر زلزال سوريا درجة زلزال تركيا زلزال تركيا زلزال تركيا 2023 زلزال تركيا اليوم زلزال تركيا مباشر زلزال سوريا زلزال في تركيا زلزال يضرب تركيا زلزال يضرب تركيا الآن ضحايا الزلزال في تركيا ضحايا الزلزال في سوريا عدد قتلى زلزال تركيا غازي عنتاب قوة زلزال تركيا كهرمان مرعش لحظة وقوع الزلزال في تركيا مخيمات إيواء

مواد ذات صلة

المزيد
مقترح أمني بتعطيل الهواتف الذكية في المشاعر المقدسة

مقترح أمني بتعطيل الهواتف الذكية في المشاعر المقدسة

٠٩:٠٥ ص، الخميس، ١٩ مارس ٢٠١٥
ألبوم.. تنافس عالمي لالتقاط أفضل صورة للقمر في ليلة «الخسوف العملاق»

ألبوم.. تنافس عالمي لالتقاط أفضل صورة للقمر في ليلة «الخسوف العملاق»

١١:٥٠ ص، الأثنين، ٢٨ سبتمبر ٢٠١٥
الأرصاد: أمطار على تبوك والجوف والشمالية حتى صباح الأحد

الأرصاد: أمطار على تبوك والجوف والشمالية حتى صباح الأحد

٠٨:٣٧ م، السبت، ٠١ نوفمبر ٢٠١٤
تصحيح أوضاع 445 ألف يمني.. و«الغامدي» يتفقد مركزين بجازان

تصحيح أوضاع 445 ألف يمني.. و«الغامدي» يتفقد مركزين بجازان

٠٩:٤٦ م، الثلاثاء، ١١ أغسطس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *