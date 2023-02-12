3500 خيمة في 25 مخيمًا.. الجيش التركي يواصل نصب أماكن إيواء لمتضرري الزلزال (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش التركي أنه يواصل نصب خيام لإيواء المتضررين من الزلزال في ولاية هطاي جنوبي تركيا حيث ساهمت قواته بنصب 3500 خيمة في 25 مخيمًا.

وأوضح أنه تم إجلاء 92 ألفًا و697 شخصًا من الولايات المتضررة من الزلزال، وأن 31 ألفًا و832 من أفراد البحث والإنقاذ الأتراك ومن الفرق الدولية يواصلون جهودهم في منطقة الزلزال.

إجلاء 92 ألفًا و697 شخصًا بعد 1891 هزة ارتدادية

فيما أكدت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، أن إجمالي الهزات الأرضية التي أعقبت الزلزال المدمر بلغ 1891 هزة ارتدادية، مؤكدة

ارتفاع عدد الضحايا لـ 30 ألف شخص

في الوقت نفسه، كشفت السلطات التركية أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى نحو 30 ألف، إلى جانب ما لا يقل عن 88 ألف جريح، مشيرة إلى أن عدد من تم إنقاذهم ارتفع إلى 80 ألفًا و88 شخصًا.

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة

وأضافت أنها سجلت اليوم الأحد هزة أرضية بقوة 4.3 درجة مركزها كهرمان ماراش، وأنها سجلت قبل ساعات، هزة أرضية بقوة 3.9 درجات مركزها مدينة دفنه في ولاية هاتاي، مع تسجيل هزة ارتدادية في دوغان كوي بهاتاي قوتها 4,4 على سلم ريختر.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل: إنه تم تسجيل ٤ هزات أرضية جنوبي تركيا تراوحت بين ٣.٢ و ٤.٥ درجات.

ويوم الاثنين، ضرب زلزال مدمر تركيا وسوريا، صنف في المرتبة السابعة بين أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا هذا القرن، متجاوزًا زلزال تسونامي اليابان عام 2011م ، وخلف الكثير من القتلى والجرحى وشرد الملايين.

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