نحو 7 آلاف وظيفة جديدة بالقطاع الصناعي بهذا التوقيت.. 72% للوافدين

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كشف تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن القطاع الصناعي في المملكة سجل – خلال ديسمبر الماضي – زيادة في عدد الموظفين الجدد بمقدار 6905 موظفين.

وأضاف: بلغت حصة المواطنين منها 28% بعدد 1928 موظفا، وجاءت الحصة الأكبر للوافدين بنسبة 72%، حيث وظف القطاع 4977 وافدا، بحسب “مكة”.

أبرز الأنشطة

وأشار التقرير إلى أن الوزارة أصدرت 79 ترخيصا صناعيا جديدا خلال ديسمبر توزعت على عدة أنشطة صناعية هي كالتالي:

1- نشاط صنع المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ13 ترخيصا

2- نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ11 ترخيصا

3- نشاط صنع الأثاث بـ9 تراخيص

4- نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ8 تراخيص

5- نشاط صنع المواد الكيميائية بـ7 تراخيص لكل فئة منها.

في سياق متصل، اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة بأعضاء لجنة إزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة والموجودة داخل الأحياء بمحافظة جدة بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة وعضوية (أمانة جدة، غرفة جدة، شرطة جدة، الدفاع المدني، شركة الكهرباء، شركة المياه الوطنية، لجنة التعديات).

وأكد سمو الأمير مشعل بن ماجد، على العمل بتطبيق لائحة المخالفات من جهات الاختصاص، مشددا سموه على البدء الفوري بإزالة المواقع المخالفة بالمحافظة إنفاذا للتوجيهات السامية بهذا الشأن لما لتلك المخالفات من أضرار بيئية واقتصادية واجتماعية وأمنية وحثهم على تضافر الجهود بين الجهات تنفيذا للأوامر والتعليمات بذلك مع متابعة سموه الشخصية بهذا الشأن.

فيما شكل سموه فرق ميدانية لمتابعة تلك المنشآت والمصانع وتقيدها بالإزالة ونقل أنشطتها للمدن الصناعية وتنفيذ الاشتراطات النظامية.

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