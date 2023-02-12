أحدث حصيلة: أكثر من 672 مليون إصابة بكورونا في العالم

تواصل – وكالات:

تخطى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، 672.6 مليون حالة حتى صباح اليوم الأحد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بيانات مجمعة.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، حتى الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 672 مليونا و681 ألفا و753، وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و852 ألفا و937 حالة وفاة.

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اختلافات في الأرقام

لكن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأنهت الصين أكثر من ثلاث سنوات من سياسة صارمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، والتي شملت عمليات الإغلاق على مستوى المدينة، والاختبارات الجماعية والحجر الصحي الشامل في ديسمبر، والتي أعقبتها موجة من الإصابات بين سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

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وقال عالم حكومي بارز في 21 يناير إن 80 بالمائة من الأشخاص أصيبوا بالفعل، وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها مرارًا وتكرارًا في الشهر الماضي إن المراقبة المستمرة أظهرت عدم العثور على سلالات جديدة من كوفيد-19.