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“شات جي.بي.تي” يرد على المخاوف ببرنامج تمييز النصوص
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“شات جي.بي.تي” يرد على المخاوف ببرنامج تمييز النصوص

“شات جي.بي.تي” يرد على المخاوف ببرنامج تمييز النصوص

“شات جي.بي.تي” يرد على المخاوف ببرنامج تمييز النصوص
٠١:١٤:٢٧ م، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

كشفت شركة التكنولوجيا الأمريكية “أوبن أيه.آي”، المطورة لمنصة دردشة الذكاء الاصطناعي “شات جي.بي.تي” عن تطوير برنامج يستطيع التمييز بين النص المكتوب آليًا باستخدام الذكاء الاصطناعي والنص البشري الذي قدمه إنسان حقيقي.

جاء ذلك في محاولة من جانبها للرد على المخاوف المتزايدة من إغراق الإنترنت بنصوص غير دقيقة مكتوبة آليًا دون إمكانية تمييزها عن النصوص التي كتبها مستخدمون طبيعيون.

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تقليد الحديث البشري

ويستطيع “شات جي.بي.تي” تقليد الحديث البشري بطريقة جديدة وهو ما يثير المخاوف من أمور كثيرة، بينها إمكانية استخدامها في الغش أثناء الاختبارات المدرسية، أو إعداد الأوراق البحثية الجامعية، أو اختلاق معلومات مضللة ونشرها على نطاق واسع.

وعلى الرغم من أنها تبذل أقصى جهودها، اعترفت “أوبن أيه.بي” في رسالة عبر الإنترنت يوم الثلاثاء الماضي بأن أداتها الجديدة مازالت تعمل بطريقة سيئة.

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لا يمكن الاعتماد عليها تمامًا

وقالت “شات جي.بي.تي”، إن أداة التصنيف والمراجعة الجديدة لا يمكن الاعتماد عليها تمامًا، مشيرة إلى أنه تجري اختباراتها واستطاعت الأداة تحديد طبيعة النص بشكل صحيح في 26% من الحالات.

وفي الوقت نفسه، فإن البرنامج الجديد قال عن نصوص مكتوبة من جانب مستخدمين إنها نصوص آلية في 9 في المئة من الحالات، لذلك فهي توصي في الوقت الراهن بعدم الاعتماد على البرنامج بشكل أساسي لتقييم النصوص.

وأضافت الشركة أنها ستواصل تطوير وتحديث هذا البرنامج وتأمل في تقديم أساليب محسنة في المستقبل.

وشددت على أهمية ابتكار برنامج للتعرف على استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة النصوص واضحة نظرًا لإمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل نشر حملات معلومات مضللة بطريقة آلية، وكذلك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات الغش الدراسي واستخدام تقنيات محادثات الذكاء الاصطناعي كإنسان.

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