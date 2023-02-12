قصة مؤثرة.. كانت أمنيته أن يعود إلى المملكة فتوفي تحت أنقاض الزلزال بتركيا

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كان حمزة الصفواني البالغ 17 عامًا يُمنّي نفسه بالعودة إلى المملكة، واستكمال أوراقه الرسمية، لكنّ حلمه انتهى بعد أن توفي تحت أنقاض إحدى البنايات بمدينة أنطاكيا التركية جراء الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرًا.

وقال والد الطفل، مصطفى الصفواني لموقع “العربية.نت”، إن “حمزة لم تسعفه الظروف لإكمال إجراءات حصوله على الهوية، لتواجده سابقًا في سوريا، ومن ثم انتقاله لاحقًا إلى تركيا”، موضحًا أنه كان يعيش مع والدته السورية داخل سوريا، لكن القدر حرمه منها بعد سقوط قذيفة على منزل الأسرة.

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تعثر إنهاء الإجراءات

وأضاف: “بعدها حاولت أن أعيده إلى أرض الوطن، والقيام بكافة الإجراءات اللازمة لدخوله المملكة، ولذلك طلبت منه الانتقال مع خاله وجدته لأمه إلى أنطاكيا، حتى الانتهاء من إجراءات الأوراق الثبوتية”.

وتابع: “منذ حوالي العام وأنا أستكمل كافة الإجراءات مع وزارة الداخلية، والجهات المعنية، لكن القدر سبقنا”.

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آخر اللحظات بينهما

أما عن آخر اللحظات التي جمعته بحمزة، فأوضح أنه كان يتابع حالته ويتحدث معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن العائلة تلقت خبر الوفاة في التاسعة أمس الأول الجمعة، بعد أن وجدت جثته تحت أنقاض البناية التي كان يسكنها، بينما نُقلت جدته إلى أحد المستشفيات القريبة، وهي بين الحياة والموت وتم دفنه أمس ظهرًا.

وقدم العديد من المواطنين العزاء لذوي الفقيد، داعين الله أن يمن على الشاب بالرحمة والمغفرة وعلو الدرجات، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.