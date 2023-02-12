بعد أسبوع من تركيا وسوريا.. زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب دولة عربية

تواصل – فريق التحرير:

بعد أسبوع من زلزال تركيا المدمر، ضرب اليوم زلزال بلغت قوته 4.3 درجات على مقياس ريختر، إقليم الحسيمة شمال المملكة المغربية.

لا يوجد ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال

وأعلن المعهد المغربي للجيوفيزياء أن الزلزال وقع عند الساعة السابعة و59 دقيقة بالتوقيت المغربي، على عمق 18 كيلومتر، مؤكدًا أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

زلزال مدمر يضرب تركيا وسوريا

ويوم الاثنين الماضي ضرب زلزال مدمر تركيا وسوريا، صنف في المرتبة السابعة بين أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا هذا القرن، متجاوزًا زلزال تسونامي اليابان عام 2011م ، وخلف الكثير من القتلى والجرحى وشرد الملايين.

نصب 3500 خيمة في 25 مخيمًا

فيما يواصل الجيش التركي نصب خيام لإيواء المتضررين من الزلزال في ولاية هطاي جنوبي تركيا حيث ساهمت قواته بنصب 3500 خيمة في 25 مخيمًا.

وأوضح أنه تم إجلاء 92 ألفًا و697 شخصًا من الولايات المتضررة من الزلزال، وأن 31 ألفًا و832 من أفراد البحث والإنقاذ الأتراك ومن الفرق الدولية يواصلون جهودهم في منطقة الزلزال.

إجلاء 92 ألفًا و697 شخصًا بعد 1891 هزة ارتدادية

فيما أكدت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، أن إجمالي الهزات الأرضية التي أعقبت الزلزال المدمر بلغ 1891 هزة ارتدادية، مؤكدة

ارتفاع عدد الضحايا لـ 30 ألف شخص

في الوقت نفسه، كشفت السلطات التركية أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى نحو 30 ألف، إلى جانب ما لا يقل عن 88 ألف جريح، مشيرة إلى أن عدد من تم إنقاذهم ارتفع إلى 80 ألفًا و88 شخصًا.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. 30 ألف شخص حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

بعد 140 ساعة.. إنقاذ حامل وشقيقها من تحت أنقاض الزلزال بتركيا

اليوم.. تركيا تسجل هزة أرضية بقوة 4.3 درجة مركزها كهرمان مرعش

رب لم تترك يوسف فلا تتركني. مشاهد إيمانية مؤثرة من زلزال تركيا (فيديو)