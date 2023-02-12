رئيس “السوق المالية”: إدراج 23 شركة جديدة العام الجاري

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كشف رئيس هيئة السوق المالية، محمد القويز، عن حصول 23 شركة على موافقة من جانب الهيئة؛ للإدراج خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أنه جارٍ استكمال إجراءات الطرح، والذي سيكون في إطار تنظيمي للإدراج المزدوج، بحسب “المدينة”.

وأوضح أن هناك اهتمامًا بأن يكون الإدراج مفيدًا للشركات ونعمل على ضمان وجود السيولة، مشيرًا إلى أنه كانت هناك معوقات؛ لكن تم حلها، مما يعتبر محفزًا للمستثمرين الأجانب؛ خاصة أن المملكة بات لديها مرونة عالية في السياسات.

وأضاف أنه خلال العام المقبل ستكون هناك زيادة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الأسهم، لعدة أسباب.

أسباب التدفقات المتوقعة

وعن هذه الأسباب، أكد أن أبرزها ما يلي:

1- زيادة نسبة الأسهم الحرة من17% إلى 19%.

2- المستثمرون الأجانب يمثلون حاليًا ما يقل قليلاً عن 15% في السوق المحلية.

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