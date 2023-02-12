كيف تتصرفين إذا أُصيب طفلك بالاختناق؟.. 4 خطوات عليكِ اتخاذها

تواصل – فريق التحرير:

أسوأ كابوس يمكن أن يواجهه الآباء هو العجز عن منع طفلهم من الاختناق عند ابتلاع شيء خطير.

ويقدم خبراء الإسعافات الأولية أربعة قواعد لاتباعها والتي يمكن أن تمنع وقوع الحادث في المقام الأول.

1. تجزئة الطعام

قطّعي طعام طفلك الصغير إلى “أشكال ذات أحجام مناسبة. الأطعمة المستديرة مثل العنب والطماطم الصغيرة هي الشكل المثالي للاستقرار في مجرى الهواء لطفل صغير ويجب تقطيعها إلى أرباع.

الأطعمة الأسطوانية مثل الموز والجزر مقطعة إلى أعواد، مع تجنب الأطعمة الصغيرة والأطعمة الصلبة مثل الفشار والحلويات والمكسرات.

كما ينصح بتجنب المارشميلو لأنه قوامه يتغير من ناعم وخفيف إلى لزج، مما قد يشكل تحديًا للأطفال لابتلاعه بشكل صحيح، وفقًا لصخيفة “ذا صن”.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. لحظة إنقاذ طفل داخل صيدلية بالعراق بعد تعرضه للاختناق

2. الجلوس لتناول الطعام

يزداد خطر الاختناق إذا كان الطفل يركض مع الطعام أو أي شيء آخر في قمه.

الجلوس لتناول الوجبات لا يقلل من خطر الاختناق فحسب، بل هو أيضًا تجربة رائعة للترابط. شجعي طفلك على الجلوس عند تناول الوجبات الخفيفة أيضًا.

3. جعله أمام عينك

لابد من إبقاء الأطفال في نطاق الرؤية المباشرة. فعلى الرغم من أن البعض يفضل القيام بمهام المنزل عندما يكون الطفل منشغلًا بتناول الطعام ومربوطًا في كرسي، لكنه قد يتعرض للاختناق دون ملاحظته.

لذا احتفظي به دائمًا في مجال رؤيتك المباشر عندما يأكل حتى تكوني على دراية وتتدخلي بسرعة في حالة حدوث الاختناق.

4. إبعاد هذه الأشياء عن عينه

أي شيء يمكن وضعه، سواء أنبوب ورق التواليت، أو الورق المقوى يمثل خطرًا على الأطفال الصغار. لذا عليك إبعاد مثل هذه الأشياء عن عينه ومتناول يده، من الأدوات المنزلية الشائعة مثل العملات المعدنية والبطاريات ومشابك الشعر والرخام والكرات المطاطة والخرز وأجزاء الألعاب الصغيرة.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. وكيل مدرسة يروي تفاصيل إنقاذه لطالب من الموت اختناقًا

ماذا تفعلي إذا اختنق طفلك؟

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، إنه إذا كان بإمكانك رؤية جسم ما في فم طفلك، فاحرصي على إزالته، لأن النقر عليه دون رؤيته قد يجعل الأمور أسوأ.

إذا كان الطفل يسعل، شجعيه على الاستمرار لأنه قد يكون قادرًا على إحضار الشيء – لا تتركه.

إذا كان السعال غير فعال (صامت أو لا يستطيع التنفس بشكل صحيح) ، اطلب المساعدة فورًا.

إذا كان الطفل لا يزال واعيا، استخدمي الضربات على الظهر.

ويقدم المسعفون النصائح التالية بناءً على عمر الطفل.

الصفع

ضعي وجه الطفل لأسفل على طول فخذك وادعمي رأسه

قومي بضربات الظهر خمس مرات بين لوحي الكتف

اقلبيه وافحصي فمه في كل مرة

الضرب على الصدر

اقلبي الطفل، ووجهه لأعلى، مدعومًا على طول فخذك

ضعي إصبعين في منتصف الصدر أسفل خط الحلمة مباشرة؛ ادفعي للأسفل لإعطاء ما يصل إلى خمس دفعات حادة على الصدر

افحصي الفم في كل مرة

إذا لم يتم إخراج العنصر، اتصلي بالإسعاف

كرري الخطوتين 1 و 2 حتى وصول المساعدة

ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي إذا أصبح الطفل غير مستجيب (فاقدًا للوعي)

-إذا كان يسعل شجعيه على الاستمرار في السعال، إذا استطاع

اصفعي ، من خلال ثنيه للأمام، ودعمه بيد واحدة

قومي بخمس ضربات حادة على الظهر بين لوحي الكتف

افحصي فمه في كل مرة ولكن لا تضعي أصابعك في فمه

الضغط عليه للخارج