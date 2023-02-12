المزايا والشروط.. “نيوم” تُطلق برنامج تطوير الخريجين التدريبي

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أعلنت شركة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن إطلاق فرصة للمواطنين الخريجين للانضمام إلى برنامج “نيوم لتطوير الخريجين – GrOW”.

تطوير المشروع الأكثر طموحًا

وأوضحت أن هذه فرصة فريدة للعب دور في تشكيل مستقبل المملكة والتعلم من فريق يقوم بتصميم وتطوير المشروع الأكثر طموحًا الذي يركز على المستقبل في العالم، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* مزايا البرنامج

يتم تطوير الخريجين إلى ممارسين ذوي مهارات عالية في مجالات تخصصهم من خلال الاستلام.

* خبرة مهنية مباشرة.

1- التدريب أثناء العمل.

2 – التعلم والتطوير المهني.

3 – التعرض الهادف لعمليات نيوم التجارية الفرصة لأداء عمل مليء بالتحديات والإرشاد الفعال من قبل كبار المديرين.

* متطلبات البرنامج

1 – خريج بكالوريوس أو ماجستير.

2 – اجتياز تقييمات ومقابلات نيوم.

3 – لغة إنجليزية شفهية وكتابية ممتازة.

4 – معدل تراكمي لا يقل عن 3.5 من 4 و 4.5 من 5.

5 – مهارات استثنائية في القيادة والوقت والمهام وإدارة الموارد.

6 – حل المشكلات بقوة ، والتفكير النقدي ، والتدريب ، ومهارات التواصل بين الأشخاص ، ومهارات الاتصال اللفظي والكتابي.

* طريقة التقديم

– أوضحت نيوم أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 12 فبراير 2023م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المعلنة، يرجي الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

– المصدر – (اضغط هنا).