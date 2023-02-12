5 شروط لحصول المطلقة على الدعم السكني

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كشف “برنامج سكني” عن شروط حصول المطلقات على الدعم السكني، وأبرزها أن يمر عامان على حدوث الطلاق.

جاء ذلك ردًا على استفسار من مطلقة تقول إنها تنازلت عن الدعم السكني لزوجها، قبل أن يطلقها، فهل تستطيع التقدم على الدعم السكني.

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شروط حصول المطلقة على الدعم السكني

وقال حساب العناية بالمستفيدين عبر موقع “تويتر”: “بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق، ومن ضمنها أن يتم مرور سنتين على الطلاق، ويمكنك زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي: ( من هنا ).

ولدى سؤالها حول ما إذا كان التنازل له تأثير في حصولها على الدعم بعد أن اشترى طليقها المنزل عن طريق البنك للإقامة فيه هو وأولادهما، أجاب الحساب بأنه يجب “استيفاء شروط الاستحقاق، وتكون مستحقة بعد مرور سنتين من تاريخ طلاقها الفعلي المدون بالصك وليس تاريخ الصك و(يتم احتساب التاريخ بالهجري)”.

التسجيل في سكني للمطلقات والأرامل؛ مبادرة جديدة من قبل وزارة الإسكان بالمملكة، تأتي ضمن برنامج (سكني)؛ لتوفير حياة أفضل للنساء من المطلقات والأرامل، واللاتي يحتجن للدعم السكني داخل المملكة.

كما يوفر هذا البرنامج الكثير من التسهيلات والحلول لتمكين النساء المواطنات من امتلاك وحداتهن السكنية الخاصة. فتعرف معنا على كافة الشروط المطلوبة، وخطوات التسجيل وكيفية التقديم وفقاً لما أعلنه حساب خدمة المستفيدين عبر حسابه الرسمي على تويتر.

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وكانت وزارة الإسكان أتاحت الدعم للأرامل والمطلقات والفتيات اللاتي تجاوزن 25 عامًا دون زواج، وأيضًا من توفى والديها قبل بلوغ الخامسة والعشرين، وكذلك الفتيات مجهولات النسب أو من ليس لديهن العائلة والمسكن.

أهم الشروط

-يجب على المرأة التي تقدم لدعم وزارة الاسكان أن تكون سعودية الجنسية.

-يجب أن يكون لها دخل خاص، وألا تكون امتلكت أي وحدات سكنية في خلال عام قبل التقديم.

-يشترط أن تكون مقيمة بالمملكة نحو عام قبل تقديم الطلب.

-ألا يكون لديها أصول تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين ريال.

-يشترط ألا تكون استفادت من أي دعم سكني داخل الممكلة من قبل.