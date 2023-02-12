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تحذير عاجل من “الغذاء والدواء” عند إجراء هذا النوع من العمليات
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تحذير عاجل من “الغذاء والدواء” عند إجراء هذا النوع من العمليات

تحذير عاجل من “الغذاء والدواء” عند إجراء هذا النوع من العمليات

تحذير عاجل من “الغذاء والدواء” عند إجراء هذا النوع من العمليات
١١:٥١:٣٦ ص، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت هيئة “الغذاء والدواء”، تحذيرًا عاجلاً عند القيام بإجراء عمليات التجميل.

وتضمن التحذير: “قبل بدء أي إجراء بأجهزة الليزر في عيادات التجميل، تأكّد من توفر نظارة الحماية، ثم قم بارتدائها ولا تنزعها حتى ينتهي الإجراء”، بحسب ما أفادت الهيئة عبر حسابها في موقع “تويتر”.

أجهزة الليزر في عيادات التجميل

وتنصح لحماية العين من أجهزة الليزر في عيادات التجميل بالآتي:

-تأكد من توفر نظارة الحماية من مخاطر أجهزة الليزر في العيادة.

-تأكد من أن النظارة سليمة وخالية من أي كسر وخدوش.

-التزم بارتداء النظارة طوال فترة الإجراء.

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أضرار أشعة الليزر على العين

ويقول الأطباء، إن بعض أنواع الليزر من الممكن أن تؤذي عدسة العين، وذلك حسب نوع الليزر المستخدم، فإذا كانت الأشعة فوق الحمراء أو تحت البنفسجية ستضر العين، ومن هذه الأضرار:

-المياه البيضاء.

-حروق في الشبكية.

-تقرحات القرنية.

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أضرار أشعة الليزر على العين العين الليزر عمليات التجميل نظارة الحماية هيئة الغذاء والدواء

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