أمريكا: الصين تجمع معلومات حول منشآت عسكرية في هذه الدول باستخدام البالونات

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كشفت تقرير استخباراتي أمريكي، أن الصين تجمع معلومات حول منشآت عسكرية في دول آسيوية باستخدام بالونات الاستطلاع منذ عدة سنوات.

الصين تراقب البنية التحتية العسكرية بهذه الدول

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن الصين استخدمت البالونات في القارات الخمس لمراقبة البنية التحتية العسكرية لليابان والهند وفيتنام والفلبين وتايوان.

الجيش الصيني يستخدم تكنولوجيا متقدمة

ونقلت عن مسؤول أمريكي، أن المحللين ما زالوا لا يعرفون حجم أسطول البالونات، لكن كانت هناك عشرات المهام منذ عام 2018، مؤكدًا أن الجيش الصيني يستخدم تكنولوجيا تقدمها شركة صينية خاصة.

وأضاف أنه يمكن أن يستمع منطاد الاستطلاع الصيني المزعوم إلى الاتصالات الأمريكية وتحديد الأشخاص الذين تحدثوا على الأرض.

منطاد التجسس جزء من أسطول عالمي

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن منطاد الاستطلاع الصيني مجهز بهوائيات قادرة على الأرجح على استقبال الرسائل وكان جزءًا من أسطول عالمي يديره جيش التحرير الشعبي الصيني.

أمريكا تفرض قيودًا على الشركات الصينية

وأوضح البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تفرض قيودًا على الشركات الصينية الداعمة لتطوير البرنامج الفضاء الجوي للبلاد، بما فيه تصنيع المناطيد.

وفي وقت سابق، أعلن “البنتاجون”، إسقاط جسم مجهول الهوية فوق شمال ألاسكا، مؤكدًا أن واشنطن لا تخطط التواصل مع الصين بصدد حادث المنطاد الذي تم إسقاطه فوق ألاسكا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم، أنه تم رصد خلل في الرادار وعدم العثور على أي جسم فوق ولاية مونتانا.

بايدن يأمر بإسقاط جسم مجهول فوق كندا

كما أعطى الرئيس بايدن إذنًا بإسقاط جسم مجهول فوق كندا، مشيرًا إلى أن طائرة مقاتلة عسكرية من طراز “F-22” أسقطت الجسم المجهول فوق كندا باستخدام صاروخ AIM-9X””، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي سيعمل مع السلطات الكندية لمعرفة مزيد من المعلومات عن الجسم المجهول بعد إسقاطه.

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