150 ساعة.. لا يزال الأحياء يُنقذون من تحت أنقاض الزلزال (فيديو)

تواصل – وكالات:

حتى بعد مضي 150 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا يوم الاثنين الماضي، لا تزال فرق الإنقاذ تعمل على استخراج أحياء من تحت الأنقاض.

وتمكنت فرق الإنقاذ، اليوم الأحد، من انتشال شخص على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى، بعد 149 ساعة على الزلزال في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وعقب رصدها مؤشرات على وجود شخص حي تحت أنقاض مبنى مؤلف من 6 طوابق في مدينة أنطاكيا، كثفت الفرق جهودها للوصول إلى مصطفى صاري جول (35 عامًا).

ونجحت فرق الإنقاذ في اخراج صاري جول من تحت الأنقاض، بعد جهود استمرت نحو 5 ساعات، بدعم من عناصر الجيش التركي وفرق قادمة من رومانيا.

وعقب إخراجه من تحت الأنقاض وإجراء الإسعافات الأولية له، تم نقله إلى المستشفى، حسبما ذكرت وكالة “الأناضول”.

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انتشال طفلة على قيد الحياة

كما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بعد 146 ساعة على الزلزال، في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وعقب رصدها صوتًا تحت أنقاض مبنى مؤلف من 6 طوابق في قضاء نيزيب بالولاية، نجحت الفرق في إخراج الطفلة أيلول قليج، بعد جهود استغرقت نحو 9 ساعات. وإثر انتشالها من تحت الأنقاض تم نقلها إلى المستشفى.

كما تم إنقاذ طفلة تدعى إنجيل بعد 150 ساعة تحت الأنقاض، وفق ما أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.

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بعد 140 ساعة.. إنقاذ حامل وشقيقها من تحت أنقاض الزلزال بتركيا

إنقاذ حامل وشقيقها

وأنقذت فرق الإغاثة، امرأة حاملاً وشقيقها من تحت الأنقاض في ولاية هاتاي بعد مضي 140 ساعة على كارثة الزلزال.

وأفاد مراسل وكالة “الأناضول”، أن فرق الإنقاذ أخرجت المرأة وشقيقها من تحت الأنقاض في حي نارليجه بمركز مدينة أنطاكيا التابعة لولاية هطاي. وعقب إخراجهما، تم نقلهما إلى المستشفى من أجل العلاج.

كما تمكنت فرق إغاثة تركية من إنقاذ رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر من تحت الأنقاض في ولاية هاتاي، وذلك بعد مضي 140 ساعة على كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين.

وقالت رئاسة بلدية قوجة إيلي الكبرى، في بيان، إن فرق إطفاء تابعة لها أنقذت الرضيع حمزة من تحت أنقاض مبنى في منطقة أنطاكيا التابعة لهاتاي، وهو ما يعد إحدى العلامات المهمة على وجود أحياء تحت الأنقاض.

وأشار البيان إلى أن الفرق أخرجت حمزة البالغ من العمر 7 أشهر بعد مكوثه 140 ساعة تحت الأنقاض، وسلمته إلى فريق إسعاف لينقل إلى المستشفى.

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.