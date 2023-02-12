وظائف إدارية شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. إليك طريقة التقديم

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تعلن جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن.

وفيما يلي التفاصيل:

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المسمى الوظيفي

أمين مكتبة (جدة)

المؤهلات والخبرات

درجة البكالوريوس في علوم المكتبات والمعلومات.

خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

لغة إنجليزية.

أخصائي استقطاب مواهب (الأحساء)

المؤهلات والخبرات

درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن سنة في إدارة المواهب أو الموارد البشرية.

لغة إنجليزية.

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طريقة التقديم

أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 12 فبراير 2023.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).