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0.91 % ارتفاعًا في احتياطي الغاز الطبيعي بالمملكة خلال 2021
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0.91 % ارتفاعًا في احتياطي الغاز الطبيعي بالمملكة خلال 2021

0.91 % ارتفاعًا في احتياطي الغاز الطبيعي بالمملكة خلال 2021

0.91 % ارتفاعًا في احتياطي الغاز الطبيعي بالمملكة خلال 2021
١١:٤٠:٤٨ ص، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجل احتياطي الغاز الطبيعي في المملكة لعام 2021 ارتفاعًا بنسبة 0.91 في المئة عما كان عليه في 2020 وبلغ 8.293 مليون طن مكافئ نفط (ط.م.ن) وهو ما يعادل 329.081 مليار قدم مكعب.

كما بلغت كمية الإنتاج للغاز الطبيعي 126 مليون ط.م.ن وهو مايعادل 4.928 مليار قدم مكعب مرتفعًا بنسبة 2.94 في المئة عما كان عليه في 2020، بحسب “الاقتصادية”.

احتياطي النفط الخام

وارتفع احتياطي النفط الخام لعام 2021 بنسبة 0.04 في المئة مقارنة بعام 2020، حيث بلغ 37.065 مليون ط.م.ن وهو ما يعادل 267.192 مليون برميل.

في الوقت نفسه، انخفض إنتاج النفط الخام بنسبة 1.23 في المئة حيث بلغ 462.01 مليون ط.م.ن وهو مايعادل 3.331 مليون برميل.

كما انخفضت صادرات النفط الخام في المملكة بنسبة 6.11 في المئة حيث بلغت كمية الصادرات 315.31 مليون ط.م.ن وهو ما يعادل 2.273 مليون برميل مقارنة بعام 2020.

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