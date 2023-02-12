تنبيه متقدم من الأرصاد: رياح وأتربة مثارة على هذه المناطق حتى الـ 6 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا عن تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

الحالة تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على هذه المناطق:

1 – منطقة تبوك، وتشمل “البدع”.

2 – منطقة الباحة، وتشمل “العقيق”.

3 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الخرمة والمويه وتربة ورنية”.

4 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “العويقيلة ورفحاء وعرعر”.

5 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “المدينة وخيبر والحناكية والمهد”.

6 – منطقة عسير وتشمل، محافظات “بيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة “.

7 – منطقة حائل، وتشمل “الشنان وبقعاء وحائل وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق”.

8 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الأحساء وبقيق والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة”.

9 – منطقة القصيم، وتشمل “الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجوا والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبرا وضرية وعقلة الصقور”.

10 – منطقة الرياض، وتشمل “السليل ووادي_الدواسر والأفلاج والحريق والخرج والرين وحوطة بني تميم والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية والحريملاء وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء”.

وأشار المركز إلى أن الحالة تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مبينًا أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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