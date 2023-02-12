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كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت ستصاب بالصلع من طول أصابعك؟
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كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت ستصاب بالصلع من طول أصابعك؟

كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت ستصاب بالصلع من طول أصابعك؟

كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت ستصاب بالصلع من طول أصابعك؟
١٠:٥٨:١٨ ص، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اكتشف العلماء، أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالصلع كلما كانت أصابعهم أطول من السبابة.

وتوصلوا إلى أن الطول الإضافي في اليد اليمنى مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالصلع الذكوري بمقدار ستة أضعاف.

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ارتفاع هرمون التستوستيرون

ويعتقد الخبراء أن هذا قد يكون علامة على ارتفاع هرمون التستوستيرون، الذي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تقليص بصيلات الشعر، وربما يكون قد نشأ في الرحم.

استندت النتائج إلى دراسة شملت قياس أيدي 240 رجلاً تزيد أعمارهم عن 37 عامًا تم تشخيص إصابتهم بالثعلبة الأندروجينية – المعروفة باسم الصلع الذكوري النمطي.

وقال الباحث الرئيس في الدراسة من جامعة “كاوهسيونغ” الطبية في تايوان، تشينج يينج وو: “وجدت دراستنا أنه كلما زاد طول الأصابع مقارنة بالسبابة، ارتفع خطر الإصابة بالثعلبة”.

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ويقول الخبراء، وفقًا لصحيفة “ذا صن”، إن الإصبع الأوسط يمكن أن يكون أيضًا علامة على التعرض العالي لهرمون التستوستيرون في الرحم.

ويمكن أن يكون لمستويات الهرمون الجنسي الممتص قبل الولادة تأثير على صحة القلب، وعدد الحيوانات المنوية، وفرص التوحد – بالإضافة إلى نمو بصيلات الشعر.

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