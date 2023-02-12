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توضيح مهم من الجوازات بشأن وجود مشكلة في خانة الديانة بالإقامة
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توضيح مهم من الجوازات بشأن وجود مشكلة في خانة الديانة بالإقامة

توضيح مهم من الجوازات بشأن وجود مشكلة في خانة الديانة بالإقامة

توضيح مهم من الجوازات بشأن وجود مشكلة في خانة الديانة بالإقامة
١٠:٥٦:٥٦ ص، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المتابعين بشأن وجود مشكلة في خانة الديانة بالإقامة.

ووجه  المغرد سؤالاً للإدارة قائلاً: “عندي مشكلة في خانة الديانة بالإقامة”.

وردت الجوازات قائلة: “يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات من قبل صاحب العمل أو المفوض لنتمكن من خدمتك.. نسعد بك”.

في سياق متصل، أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنه لايجوز دخول المملكة بتأشيرة زيارة في غياب المستضيف.

جاء ذلك ردًا على سؤال من سائق خاص يقول إن مع أولاه تأشيرة زيارة عائلية متعددة، لكن بسبب ظروف فى العمل غادر البلاد نهائيًا، فهل يمكن للمستفيدين دخول المملكة بتأشيرة الزيارة الحالية، علمًا بانتهاء مدتها فى شهر مايو القادم.

وأجابت “الجوازات” عبر حسابها في موقع “تويتر”: “يشترط وجود المستضيف في المملكة بشكل نظامي حتى يتمكن من استضافة الزائر”.

المدة المسموح بها قانونًا للمكوث في المملكة

وتقول “الجوازات”، إن المدة المسموح بها قانونًا للمكوث في المملكة للقادم بتأشيرة زيارة عائلية لا تتجاوز (180) يومًا (ستة أشهر) تبدأ من تاريخ تسجيل دخول الزائر إلى المملكة في النظام الآلي.

وفي حالة رغبة الزائر تمديد الزيارة فبإمكانه قبل انتهاء المدة الموضحة في التأشيرة الصادرة من ممثليات المملكة على ألا يتجاوز مجموع إقامته في المملكة (180) يومًا أي ما يعادل ستة أشهر.

وتتيح “الجوازات”، تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيًا التي من خلالها يستطيع المواطن والمقيم أن يمدد تأشيرة الزيارة إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة إداراتها.

تمديد الزيارة العائلية

وقالت الجوازات إن تعليمات تمديد الزيارة العائلية المتعددة تشترط الالتزام بضوابط التأشيرة والمغادرة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، مشيرة إلى أن غرامة التأخير تفرض بعد 3 أيام من انتهاء صلاحية سريانها.

وفيما يخص الزيارة “المفردة” أكدت أنه يمكن تمديدها عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد/ أعمال)، قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ7 أيام، شرط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لإتمام الإجراء، ويجب ألا يتجاوز مجموع تمديد تأشيرة الزيارة 180 يومًًا.

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هل يمكن دخول المملكة بتأشيرة زيارة في غياب المستضيف؟ (الجوازات ترد)

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