وطريف تُسجل صفرًا.. انخفاض درجات الحرارة اليوم على معظم المناطق

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 33 درجة في شرورة، و32 درجة في مكة المكرمة ووادي الدواسر، و31 درجة في جازان ونجران، و28 درجة في الرياض و27 درجة في المدينة المنورة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي: طريف تسجل صفر درجة مئوية، وعرعر 1 درجة، والقريات 2، وتبوك 6، ورفحاء 8، وأبها 9، وحائل وحفر الباطن 10 درجات مئوية.

حالة ممطرة تستمر عدة أيام على هذه المناطق

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، حالة ممطرة تصاحبها تساقط ثلوج وهبوب رياح نشطة وصقيع تستمر عدة أيام على عدة مناطق بالمملكة.

أمطار وثلوج على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية.

سماء غائمة مع تساقط الثلوج

وأوضح أنه من الموقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، وأنه لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات “جبل اللوز وعلقان والظهر” وتكوّن الصقيع على أجزاء من تلك المناطق، حيث يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وجنوب المملكة خاصة منطقة الباحة.

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