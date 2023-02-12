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اليوم.. تركيا تسجل هزة أرضية بقوة 4.3 درجة مركزها كهرمان مرعش
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اليوم.. تركيا تسجل هزة أرضية بقوة 4.3 درجة مركزها كهرمان مرعش

اليوم.. تركيا تسجل هزة أرضية بقوة 4.3 درجة مركزها كهرمان مرعش

اليوم.. تركيا تسجل هزة أرضية بقوة 4.3 درجة مركزها كهرمان مرعش
١٠:٠٦:٣٣ ص، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، أنها سجلت اليوم الأحد هزة أرضية بقوة 4.3 درجة مركزها كهرمان ماراش.

وأوضحت أنها سجلت قبل ساعات، هزة أرضية بقوة 3.9 درجات مركزها مدينة دفنه في ولاية هاتاي.

وأكد مرصد الزلازل الوطني في اسطنبول، تسجيل هزة ارتدادية  في دوغان كوي بهاتاي قوتها 4,4 على سلم ريختر.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل: إنه تم تسجيل ٤ هزات أرضية جنوبي تركيا تراوحت بين ٣.٢ و ٤.٥ درجات.

إجلاء 92 ألفًا و697 شخصًا بعد 1891 هزة ارتدادية

وأوضحت أن إجمالي الهزات الأرضية التي أعقبت الزلزال المدمر بلغ 1891 هزة ارتدادية، مؤكدة أنه تم إجلاء 92 ألفًا و697 شخصًا من الولايات المتضررة من الزلزال، وأن 31 ألفًا و832 من أفراد البحث والإنقاذ الأتراك ومن الفرق الدولية يواصلون جهودهم في منطقة الزلزال.

ارتفاع عدد الضحايا لـ 30 ألف شخص

في الوقت نفسه، كشفت السلطات التركية أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى نحو 30 ألف، إلى جانب ما لا يقل عن 88 ألف جريح، مشيرة إلى أن عدد من تم إنقاذهم ارتفع إلى 80 ألفًا و88 شخصًا.

ويوم الاثنين، ضرب زلزال مدمر تركيا وسوريا، صنف في المرتبة السابعة بين أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا هذا القرن، متجاوزًا زلزال تسونامي اليابان عام 2011م ، وخلف الكثير من القتلى والجرحى وشرد الملايين.

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