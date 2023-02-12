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منها الرياض..مدارس 5 مناطق تحصل على المراكز الأولى في الاختبارات المعيارية
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منها الرياض..مدارس 5 مناطق تحصل على المراكز الأولى في الاختبارات المعيارية

منها الرياض..مدارس 5 مناطق تحصل على المراكز الأولى في الاختبارات المعيارية

منها الرياض..مدارس 5 مناطق تحصل على المراكز الأولى في الاختبارات المعيارية
١٠:٠٧:٣٣ ص، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مؤشر ترتيب إدارات التعليم  والمدارس عن غياب مدارس 8 مناطق عن قائمة “الأعلى في الاختبارات المعيارية” ولم تدخل التصنيف في أي اختبار، بحسب “الوطن”.

وتركزت المراكز الأولى بـ 5 مناطق هي، مكة المكرمة والشرقية، والرياض والحدود الشمالية والقصيم.

مدارس الموهبات بجدة 

وحققت مدارس الموهوبات بجدة ضمن منطقة مكة المكرمة المركز الأول في المملكة؛ بعد أن سجلت أعلى نسبة في اختبار القدرات علمي بلغت 90.1% بين الجنسين.

وتلى ذلك  مدارس أم سلمة للموهوبات بجنوب مكة المكرمة بواقع 89.49 ثم جاءت ثانوية الرواد (بنين) في المنطقة الشرقية ثالثا بـ89.46، والتي جاءت الأولى على مستوى المملكة بين البنين.

ومن المدارس العشرة الأولى للبنين 6 مدارس أهلية و3 حكومية وواحدة للهيئة الملكية بالجبيل، وكذلك جاءت من المدارس العشرة الأولى للبنات 6 مدارس أهلية و3 حكومية وواحدة عالمية.

اختبار القدرات

وفي اختبار القدرات (نظري)، جاءت الثانوية السادسة لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض أولا بـ84.251، وفي اختبار التحصيلي (علمي)، جاءت ثانوية مدارس الظهران الأهلية بالمنطقة الشرقية أولا بـ89.182.

وفي التحصيلي (نظري)، جاءت أيضا الرياض أولا عبر ثانوية تحفيظ القرآن الكريم في الاختبار الذي يطبق على البنات وليس على البنين بـ 81.27.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الاختبارات الاختبارات المعيارية التعليم السعودية المدارس المملكة قائمة أفضل المدارس

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