الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
لليوم الثاني.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 197 ريالاً
4 شروط و7 خطوات للحصول عليها.. تنويه مهم من “التأمينات الاجتماعية” حول منحة الزواج
الصندوق العقاري: يتوقف طلب إعفاء متوفي في حال عدم توفر هذا الشرط
خبير يدعو لاعتماد “الفراسة” في اختيارات المرشحين للوظائف بالمملكة
توضيح مهم من حساب المواطن بشأن حالة “مكتمل بدون مرفقات”
هل يجوز تعجيل إخراج الزكاة للمتضررين في الزلازل؟ الخثلان يُجيب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لليوم الثاني.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 197 ريالاً

لليوم الثاني.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 197 ريالاً

لليوم الثاني.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 197 ريالاً
٠٩:٢٥:٣٥ ص، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد الموافق 12 من فبراير، استقرارًا لليوم الثاني على التوالي، وسجل عيار 24 نحو 225.14 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 206.38 ريال.

عيار 21 يسجل 197.00 ريالاً

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 197.00 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 168.86 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 131.33 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 112.57 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7002 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1576 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 225.140 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 225.14 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 206.38 ريال، كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 197.00 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 168.86 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 131.33 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 112.57 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7002 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1576 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 225.140 ريال.

اقرأ أيضًا:

الأسهم تختتم الأسبوع على انخفاض.. النفط يصعد والذهب يخسر

الذهب يستقر.. تعرف على الأسعار في أسواق المملكة

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب في السعودية سعر الذهب سعر الذهب الان سعر الذهب اليوم سعر الذهب بدون مصنعة سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21

مواد ذات صلة

المزيد
الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة يرفع جاهزية وحداته تحسباً للأمطار

الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة يرفع جاهزية وحداته تحسباً للأمطار

٠٨:٥٢ م، الأثنين، ١٠ أغسطس ٢٠١٥
مكة والمدينة تسجلان أكبر إحصائية للأمطار التي هطلت بالمملكة

مكة والمدينة تسجلان أكبر إحصائية للأمطار التي هطلت بالمملكة

١٠:٤٥ م، الأحد، ١٦ نوفمبر ٢٠١٤
مصادر: «العمل عن بُعد» سيقتصر على المواطنين والمواطنات فقط

مصادر: «العمل عن بُعد» سيقتصر على المواطنين والمواطنات فقط

٠٣:٢٥ م، الأثنين، ٠١ مايو ٢٠١٧
الحوثيون ينقلبون على المخلوع «صالح» ويصفونه بالخائن

الحوثيون ينقلبون على المخلوع «صالح» ويصفونه بالخائن

٠٢:٤٨ ص، الأربعاء، ٢٣ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *