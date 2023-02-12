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4 شروط و7 خطوات للحصول عليها.. تنويه مهم من “التأمينات الاجتماعية” حول منحة الزواج
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4 شروط و7 خطوات للحصول عليها.. تنويه مهم من “التأمينات الاجتماعية” حول منحة الزواج

4 شروط و7 خطوات للحصول عليها.. تنويه مهم من “التأمينات الاجتماعية” حول منحة الزواج

4 شروط و7 خطوات للحصول عليها.. تنويه مهم من “التأمينات الاجتماعية” حول منحة الزواج
٠٩:١١:٢٢ ص، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا مهمًا حول المنحة المقدمة للزواج.

جاء ذلك ردًا على استفسار لإحدى المستفيدات من التأمينات قالت إنها تزوجت وتسأل عما إذا كانت تستطيع التقديم على المنحه “أونلاين”، أم يشترط زيارة الفرع؟

وبينت التأمينات” في ردها، أن منحة الزواج تُصرف مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في نظام التأمينات، وذلك بعد تسجيلها الزواج لدى الجهة المختصة، ويتم إيقاف المعاش ويصرف لها منحة زواج قدرها 18 شهرًا من نصيبها بشكل تلقائي دون حاجة الوريثة لتقديم طلب.

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منحة الزواج

وأعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في وقت سابق أن الوريثة يمكنها الحصول على منحة زواج مقدرة بحوالي 18 شهرًا من نصيبها في معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى.

وحددت المؤسسة الفئات التي يمكنها الحصول على المنحة، وهم:

-الأرامل

-الابنة

-بنت الابن

الأخت.

ويمكن لهن الحصول على المنحة وفقًا للشروط التي صرحت عنها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ويجب أن يكون المشترك المتوفي خاضعًا لنظام التأمينات الاجتماعية، ويتم صرف المنحة على الحساب البنكي المسجل، عقب تسجيل الوريثة للزواج لدى الجهات الحكومية المختصة.

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شروط الحصول على منحة الزواج

-يجب أن تكون المستفيدة سعودية الجنسية ومقيمة إقامة كاملة بالأراضي السعودية.

-أن تكون من عائلة مستفيدة من راتب التأمين الاجتماعي.

-يجب أن يتم الحصول على المنحة من خلال تقديم طلب.

-لابد من تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة والتي تثبت الاستحقاق للمنحة المقدمة.

خطوات الحصول على منحة الزواج

تشمل خطوات الحصول على منحة الزواج:

-ادخل في البداية على الموقع الالكتروني المؤسسة العامة للتقاعد.

-اضغط الآن على تسجيل الدخول.

-اختار الآن كلمة تسجيل الأفراد.

-قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك.

-اضغط على كلمة تسجيل الدخول.

– اختر الطلبات المتواجدة في القائمة.

– اتبع التعليمات المتتالية.

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