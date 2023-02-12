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الصندوق العقاري: يتوقف طلب إعفاء متوفي في حال عدم توفر هذا الشرط
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الصندوق العقاري: يتوقف طلب إعفاء متوفي في حال عدم توفر هذا الشرط

الصندوق العقاري: يتوقف طلب إعفاء متوفي في حال عدم توفر هذا الشرط

الصندوق العقاري: يتوقف طلب إعفاء متوفي في حال عدم توفر هذا الشرط
٠٩:٠٢:٣٨ ص، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالمستفيدين” التابع للصندوق العقاري مع سؤال أحد المستفيدين بشأن استكمال طلب إعفاء متوفي من القرض.

وتساءل المستفيد: “هل في حالة وفاة الشخص وعليه قرض من البنك العقاري ولم يسدد أي مبلغ ومن مستفيد الضمان الاجتماعي هل يسقط القرض؟”.

وأضاف: “يلزم سداد الأقساط المتأخرة ما قبل تاريخ الوفاة لاستكمال إجراءات الإعفاء”.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان

في سياق متصل، حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك في رد من الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي “العناية بالمستفيدين”: على سؤال مغردة قالت فيه “السلام عليكم قدمت على الضمان ومكتوب لم يتم الدراسة .. ما السبب؟”.

وأجابت الموارد البشرية بقولها: “وعليكم السلام ،  أهلا بك يمكنك الإطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال الخطوات التالية:

– أيقونة برامج الدعم الخاصة بك.

– اختيار برنامج (الضمان الاجتماعي).

– أو الدخول عبر المنصة من خلال زيارة الرابط التالي: (اضغط هنا)

تقدير الاستحقاق

وفي وقت سابق، كشف برنامج التأهيل الشمال للضمان الاجتماعي المطور، أن تقدير الاستحقاق أمر أساسي في نظام الضمان الاجتماعي.

وأوضح أن تقدير الاستحقاق هو من يحدد هل الشخص مستحق للدعم أو لا، وذلك من خلال معرفة الدخل المكتسب وغير المكتسب:

* الدخل المكتسب، هو الدخل الذي يحصل عليه الفرد المستقل أو الأسرة نتيجة جهد يتم بذله، مثل العمل أو النشاط التجاري.

* الدخل غير المكتسب، هو الدخل المستمد من مصادر مثل، الممتلكات وعوائدها والإعانات الاجتماعية والحكومة التي يحصل عليه الفرد المستقل أو الأسرة بدون جهد.

أيقونة الشكوى المالية

في الوقت نفسه، أوضح الضمان الاجتماعي أن أيقونة الشكوى المالية لا يتم تفعيلها إلا بعد إيداع الدفعة، مبينًا أنه لن يتم تفعيل أيقونة الشكوى المالية إلا بعد إيداع الدفعة ولمدة 30 يومًا من إيداع الدفعة، أما إذا كانت دفعة قديمة فلا تظهر الأيقونة لان المدة المسموح بها قد انتهت.

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