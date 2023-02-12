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توضيح مهم من حساب المواطن بشأن حالة “مكتمل بدون مرفقات”
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توضيح مهم من حساب المواطن بشأن حالة “مكتمل بدون مرفقات”

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن حالة “مكتمل بدون مرفقات”

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن حالة “مكتمل بدون مرفقات”
٠٨:٤٦:٣٩ ص، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن أنه إذا كانت حالة الطلب لدى المستخدم  “مكتمل بدون مرفقات”، فإن ذلك يعتبر أن طلبه مكتمل.

هذا ما سيتم في حال تم تقديم الطلب

وأوضح حساب خدمة المستفيدين على تويتر”، أنه في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ”10 فبراير”، فإنه سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابه “دراسة الأهلية”، وذلك ضمن دورة الأهلية لشهر مارس.

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آلية معرفة الحد المانع

في الوقت نفسه، أوضح البرنامج أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم. وتابع أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

3.7 مليارات ريال لـ 11.2 مليون مستفيد بالدفعة 63

وقبل أيام، أودع البرنامج 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

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إجمالي مبلغ الدفعات بلغ 148 مليار ريال

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 148 مليار ريال منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالاً.

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