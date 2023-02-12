الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
هل يجوز تعجيل إخراج الزكاة للمتضررين في الزلازل؟ الخثلان يُجيب
علماء “كاوست” يُقيّمون ظاهرة “الزلزال المزدوج” والنشاط الزلزالي بالمملكة
خدمة اليوم.. 8 خطوات للتسجيل والاشتراك في صناديق البريد
كم بلغت واردات المملكة من المنتجات الغذائية في 11 شهرًا؟
اشتراطات جديدة للنقل والتخزين في مستودعات التبريد والتجميد
11 % انخفاضًا في أسعار الإسمنت خلال يناير الماضي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هل يجوز تعجيل إخراج الزكاة للمتضررين في الزلازل؟ الخثلان يُجيب

هل يجوز تعجيل إخراج الزكاة للمتضررين في الزلازل؟ الخثلان يُجيب

هل يجوز تعجيل إخراج الزكاة للمتضررين في الزلازل؟ الخثلان يُجيب
٠٨:٣٦:٠٣ ص، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام  محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إنه يجوز تعجيل إخراج الزكاة للمتضررين في الزلازل.

لا بأس من إخراج الزكاة للمتضررين من الزلازل

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أنه لا بأس من إخراج الزكاة للمتضررين من الزلازل، إذا أيقن الشخص أنها ستصل إلى المستحقين لها.

إخراج الزكاة عبر الطرق الرسمية

وأضاف أن إخراج الزكاة في هذه الحالة لابد وأن يكون عبر الطرق الرسمية، وأن يطمئن مخرج الزكاة أنها ستصل إلى الفقراء والمحتاجين من المنكوبين والمتضررين من الزلزال.

وأكد أن مساعدة الفقراء والمحتاجين من المتضررين في مثل هذه الكوارث من أعظم القربات عند الله عز وجل، وتبرأ بها الذمة بالنسبة لإخراج الزكاة.

جاء ذلك خلال رده على سؤال يقول: ” إن الزكاة المعتادة في شهر رمضان، وأريد تعجيلها في هذا الشهر لمنكوبي الزلازل.. فهل يجوز”.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوّته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

اقرأ أيضًا:

8 خطوات.. ماذا تفعل عند وقوع الزلزال وأنت في سيارتك؟

عاجل.. 30 ألف شخص حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

هل كثرة الزلازل من علامات الساعة؟ “الخثلان” يجيب

الكلمات الدلالية:
إخراج الزكاة الخثلان تركيا سعد الخثلان سوريا‬‏ متضرري الزلزال

مواد ذات صلة

المزيد
بلومبرج: «النقد الدولي» يشيد بإجراءات المملكة بعد تحذيره من أزمة مالية

بلومبرج: «النقد الدولي» يشيد بإجراءات المملكة بعد تحذيره من أزمة مالية

٠٣:٣١ م، الخميس، ٠٤ أغسطس ٢٠١٦
بالتعاون مع سدايا.. «التأمينات» تتيح خدمة تجويد البيانات عبر تطبيق «توكلنا خدمات»

بالتعاون مع سدايا.. «التأمينات» تتيح خدمة تجويد البيانات عبر تطبيق «توكلنا خدمات»

٠٩:١٣ م، الثلاثاء، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
تنبيه لمستخدمي الطرق في منطقة حائل.. أمطار رعدية ورياح نشطة تعيق الرؤية

تنبيه لمستخدمي الطرق في منطقة حائل.. أمطار رعدية ورياح نشطة تعيق الرؤية

١١:١٥ م، الأحد، ٢٠ مارس ٢٠٢٢
عاجل.. خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 127 قاضيًا بوزارة العدل

عاجل.. خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 127 قاضيًا بوزارة العدل

٠٤:٣٠ م، الأحد، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *