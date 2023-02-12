هل يجوز تعجيل إخراج الزكاة للمتضررين في الزلازل؟ الخثلان يُجيب

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إنه يجوز تعجيل إخراج الزكاة للمتضررين في الزلازل.

لا بأس من إخراج الزكاة للمتضررين من الزلازل

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أنه لا بأس من إخراج الزكاة للمتضررين من الزلازل، إذا أيقن الشخص أنها ستصل إلى المستحقين لها.

إخراج الزكاة عبر الطرق الرسمية

وأضاف أن إخراج الزكاة في هذه الحالة لابد وأن يكون عبر الطرق الرسمية، وأن يطمئن مخرج الزكاة أنها ستصل إلى الفقراء والمحتاجين من المنكوبين والمتضررين من الزلزال.

وأكد أن مساعدة الفقراء والمحتاجين من المتضررين في مثل هذه الكوارث من أعظم القربات عند الله عز وجل، وتبرأ بها الذمة بالنسبة لإخراج الزكاة.

جاء ذلك خلال رده على سؤال يقول: ” إن الزكاة المعتادة في شهر رمضان، وأريد تعجيلها في هذا الشهر لمنكوبي الزلازل.. فهل يجوز”.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوّته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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