خدمة اليوم.. 8 خطوات للتسجيل والاشتراك في صناديق البريد

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات التسجيل والاشتراك في صناديق البريد، حيث أوضحت مؤسسة البريد أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن المستفيد من تسجيل صندوق بريد جديد في مكاتب البريد الرئيسة والفرعية ومكاتب الخدمات البريدية الخاصة، والوكالات البريدية، من خلال عدة خطوات:

* الخطوات

1 – ادخل إلى الموقع الإلكتروني للبريد السعودي، وسجل دخولك.

2 – اختر تسجيل صندوق بريد.

3 – اختر المدينة.

4 – اختر فرع البريد المراد تسجيل الصندوق فيه.

5 – أدخل معلوماتك الشخصية أو التجارية.

6 – انقر على حفظ.

7 – ادفع الرسوم من خلال سداد.

8 – ستصلك رسالة بتفاصيل صندوق البريد.

* خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 8:45 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 19992″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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