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كم بلغت واردات المملكة من المنتجات الغذائية في 11 شهرًا؟

كم بلغت واردات المملكة من المنتجات الغذائية في 11 شهرًا؟

كم بلغت واردات المملكة من المنتجات الغذائية في 11 شهرًا؟
٠٨:١١:٠٠ ص، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت واردات المملكة من المواد والمنتجات الغذائية منذ مطلع 2022 حتى نوفمبر من العام نفسه ارتفاعًا بـ14.2 في المئة بما يعادل 12.4 مليار ريال، لتبلغ 99.9 مليار ريال، مقابل 87.5 مليار ريال للفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت كمية واردات المملكة من المواد والمنتجات الغذائية التي تشمل الحيوانية والزراعية في الفترة نفسها من 2022  نحو 25.980 ألف طن، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.

وجاء نصيب الحبوب  45 في المئة بنحو 11.569 ألف طن، و6.2 في المئة نصيب الأسماك والألبان ومنتجاتها واللحوم بنحو 1.6 طن.

3 مليارات ريال

وتنوعت واردات المملكة من المنتجات والمواد الغذائية في 2022، ما بين حيوانات حية بقيمة ثلاثة مليارات ريال، بينما اللحوم والأحشاء والأطراف الصالحة للأكل بلغت 9.4 مليار ريال، والأسماك والقشريات وغيرهما من اللافقريات المائية 1.5 مليار ريال، في حين الألبان ومنتجاتها وبيض الطيور والعسل الطبيعي ومنتجات أخرى بلغت قيمتها 8.6 مليار ريال.

وبلغت الفواكه والثمار الصالحة للأكل، وقشور الحمضيات وقشور البطيخ أو الشمام، نحو 6.6 مليار ريال، والشاي والبن والتوابل الأخرى 4.1 مليار ريال، والشحوم والدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية 6.3 مليار.

كما بلغت محضرات اللحوم والأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقريات المائية 1.9 مليار، والسكر والمصنوعات السكرية 4.1 مليار، والكاكاو ومحضراته ملياري ريال، ومحضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشا أو الحليب والفطائر ستة مليارات.

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