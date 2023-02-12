اشتراطات جديدة للنقل والتخزين في مستودعات التبريد والتجميد

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وضعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اشتراطات جديدة تتعلق بغرف مستودعات التبريد والتجميد تتضمن أن تشتمل على أجهزة لقياس الرطوبة النسبية.

ووفقًا لصحيفة “عكاظ”، تشمل الشروط الخاصة بعمليات التخزين:

-ترص العبوات بكميات لا تزيد على طاقة المستودع على أرفف أو طاولات تحميل وفي صفوف منتظمة غير مكدسة.

-أن تكون المستودعات طبقًا للمواصفات القياسية الخليجية.

-أن تكون درجات الحرارة والرطوبة النسبية داخل مستودعات تبريد الخضار والفاكهة الطازجة؛ كما هو وارد في الملحق المخصص بذلك.

-أن تسجل درجة حرارة غرف المستودع بصفة مستمرة في بيانات التسجيل.

-أن تحفظ هذه البيانات لفترة تتجاوز العمر الافتراضي للمنتج أو فترة تحددها الجهات المعنية للرجوع إليها.

-تزويد غرف مستودعات التبريد والتجميد بمقياس درجة حرارة به مؤشر يسمح بقراءة درجة الحرارة من خارج الغرفة.

-تزود غرف مستودعات التبريد والتجميد بأجهزة لقياس الرطوبة النسبية، وأن يتم توزيع الهواء توزيعًا منتظمًا داخل مستودع التبريد.

-أن يكون معدل تغيير الهواء مناسبًا لمنع التذبذب في درجة الحرارة والرطوبة النسبية.

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الظروف الجوية للتخزين

وتضمنت الاشتراطات أيضًا:

-اتباع الظروف الخاصة بكل منتج عند تخزينه تحت ظروف جوية محكمة.

-أن يوضح مكان منصات التحميل والممرات الضرورية بعلامات على أرضية غرف التخزين.

-أن تفحص العبوات عند الاستلام للتأكد من سلامتها وتقاس درجة حرارة المنتج للتأكد من مطابقتها لدرجة حرارة التخزين القياسية.

-أن ترص العبوات وبكميات لا تزيد على طاقة المستودع على أرفف أو طاولات تحميل وفي صفوف منتظمة غير مكدسة.

-أن تكون المسافات بين العبوات كافية لسريان الهواء بحيث يلامس أكبر مساحة من سطحها.

– ألا توضع المنتجات مباشرة على أرضية المستودع.

-ألا يتم تخزين الأغذية تحت وحدات التبريد أو التجميد بشكل مباشر؛ منعًا لتلف المنتج في حال حدوث تسريب للمياه إثر التكثيف أو التنقيط ما لم تكن هناك وسيلة تمنع تساقط المياه على المنتج.

-ألا يكون هناك تلامس بين العبوات والحوائط، ويفضل ألا تقل المسافة بينهما عن 45 سنتيمترًا.

أن تكون فتحات منصات التحميل مواجهة لاتجاه سريان الهواء.

-ألا تخزن أي سلع أخرى مع السلع الغذائية في مستودع واحد.

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منع تجميد الأغذية بعد إذابتها

واشترطت الهيئة أيضًا:

-ضرورة أن تخزن المنتجات ذات الروائح النفاذة على حدة بطريقة تمنع انتقال أو تأثر بقية المنتجات بها.

-التأكيد على عدم حدوث تلوث خلطي بين المنتجات الغذائية.

-ألا يعاد تجميد الأغذية المجمدة أو حفظها تحت ظروف التبريد بعد إذابتها تمامًا.

-ألا تستخدم الممرات داخل مستودعات التبريد أو التجميد كأماكن تخزين للأغذية.

-ألا تزيد درجة حرارة الممرات بين غرف التجميد أو التبريد على 10 سº.

-أن تكون الاشتراطات الصحية للعاملين داخل المستودعات طبقًا للمواصفات القياسية الخليجية.

-ألا تزيد درجة حرارة اللحوم المبردة أثناء التخزين على 4 سº والمجمدة على -18 ºس.

متطلبات التخزين في ثلاجات البيع

وشملت الاشتراطات متطلبات التخزين في ثلاجات البيع، التي شددت على:

-أن يراعى في ثلاجات البيع المعدة للتخزين أن تكون مصممة لحفظ الأغذية المبردة أو المجمدة.

-أن تزود بأرفف تسهل عملية الرص داخلها ولا تؤثر على مرور الهواء.

-أن تكون قادرة على الاحتفاظ بدرجة حرارة المنتج القياسية تحت ظروف التشغيل العادية.

-أن تزود بعلامة واضحة توضح الحد الأقصى لرصِّ الأغذية.

-أن تزود بمقياس درجة حرارة يثبت في مركزها.