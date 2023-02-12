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بعد غلق المجال الجوي.. بيان أمريكي بشأن العثور على جسم فوق مونتانا
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بعد غلق المجال الجوي.. بيان أمريكي بشأن العثور على جسم فوق مونتانا

بعد غلق المجال الجوي.. بيان أمريكي بشأن العثور على جسم فوق مونتانا

بعد غلق المجال الجوي.. بيان أمريكي بشأن العثور على جسم فوق مونتانا
٠٧:٤٥:٢٩ ص، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” اليوم الأحد، أنه تم رصد خلل في الرادار وعدم العثور على أي جسم فوق ولاية مونتانا.

إعادة  فتح المجال الجوي في مونتانا

وأوضحت في بيان لها، أن إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية أعادت فتح المجال الجوي في مونتانا بعد إغلاقه دعمًا لأنشطة الوزارة.

بايدن يأمر بإسقاط جسم مجهول فوق كندا

وأكدت أن الرئيس بايدن أعطى إذنًا بإسقاط جسم مجهول فوق كندا، مشيرًا إلى أن طائرة مقاتلة عسكرية من طراز “F-22” أسقطت الجسم المجهول فوق كندا باستخدام صاروخ AIM-9X””، وأن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي سيعمل مع السلطات الكندية لمعرفة مزيد من المعلومات عن الجسم المجهول بعد إسقاطه.

كندا تحلل حطام الجسم غير المعلوم

وكان رئيس الوزراء الكندي، قد أعلن أنه أجرى اتصالًا مع الرئيس الأمريكي حول الجسم غير المعلوم شمال البلاد، مؤكدًا إسقاط جسم غير محدد، وأن طائرات كندية وأمريكية أسقطت الجسم غير المعلوم الذي كان يحلق فوق شمال البلاد، مبينًا أن القوات المسلحة ستجمع وتحلل حطام الجسم غير المعلوم.

جسم أسطواني صغير

فيما أكدت وزيرة الدفاع الكندية، أنه تم إسقاط الجسم المجهول على بعد 100 ميل من الحدود مع الولايات المتحدة، موضحة أن الجسم الذي أسقطته طائرة مقاتلة كان جسمًا أسطوانيًا صغيرًا، وأنه ليس من الحكمة التكهن بمنشأ الجسم المجهول.

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الكلمات الدلالية:
إسقاط جسم مجهول البنتاجون الولايات المتحدة بايدن كندا منطاد التجسس مونتانا

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