11 % انخفاضًا في أسعار الإسمنت خلال يناير الماضي

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انخفضت المبيعات المحلية لشركات الإسمنت في يناير الماضي بنسبة 11.4%، كما سجل الإنتاج انخفاضًا بنسبة 11.3%، فيما استمرت الصادرات في ارتفاعها القوي مسجلة 67% ارتفاعًا، بحسب أحدث تقرير شهري لبيانات سوق الإسمنت.

وسجل إنتاج الشركات الـ17 العاملة في السوق نحو 4.4 مليون طن في يناير الماضي، مقارنة بنحو 4.9 مليون طن في يناير 2022 أي بانخفاض 11.3%.

انخفاض المبيعات المحلية وارتفاع الطلب الخارجي

وانخفضت المبيعات المحلية إلى نحو 4.3 مليون طن مقابل نحو 4.8 مليون طن للشهر نفسه من العام الماضي.

وفيما يخص الصادرات، واصل الطلب الخارجي على صادرات الإسمنت ارتفاعه بشكل ملحوظ، إذ سجلت صادرات الشركات من الإسمنت والكلنكر نحو 638 ألف طن في يناير الماضي مقابل نحو381 ألف طن لنفس الشهر من العام الماضي بارتفاع 67.4%.

سجل الإنتاج نحو 52.4 مليون طن في العام 2022 مقارنة بنحو53.7 مليون طن في العام 2021، فيما انخفضت المبيعات المحلية إلى نحو 50.8 مليون طن مقابل نحو 51.0 مليون طن في العام 2021 بتراجع 2.3%.

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