“الحج”: تراخيص وبيانات حجاج الداخل أمام “مكافحة الفساد”

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تعمل وزارة الحج والعمرة على تزويد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، بصور من التراخيص والموافقات الموسمية، وبيانات المواقع والمساحات المخصصة، وبيانات حجاج الداخل المتعاقد معهم..

وسيكون ذلك وفقًا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والهيئة، وفقًا لتعديل مقترح على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل.

تحسين الخدمة المقدمة للحجاج

ويهدف المشروع إلى تعديل عدد من مواد اللائحة بما يتوافق مع المستجدات ويسهم في تحسين الخدمة المقدمة للحجاج.

وبحسب التعديل – الذي قالت صحيفة “عكاظ” إنها حصلت على مسودته النهائية – تشكَّل لجنة في وزارة الحج والعمرة بقرار وزاري يكون أعضاؤها من الإدارة المختصة بإصدار التراخيص تتولى:

-فحص ودراسة الطلبات الجديدة وطلبات التجديد للتراخيص والبت فيها.

-تحديد نطاق عدد الحجاج الذين يمكن لطالب الترخيص خدمتهم على ضوء الطاقة الاستيعابية المتاحة بالمشاعر المقدسة، وإمكانياته المالية والإدارية والتشغيلية، وأدائه في السنوات السابقة بالنسبة لطلبات التجديد.

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شروط وضوابط إصدار الموافقة الموسمية وعدد الحجاج

ووضعت الوزارة شروط وضوابط إصدار الموافقة الموسمية وعدد الحجاج الذين تتم خدمتهم خلال الموسم، على أساس الإمكانات المالية والإدارية والتشغيلية للمنشآت المرخص لها المتقدمة.

كما وضعت الوزارة معايير المفاضلة بين تلك المنشآت للحصول على الموافقة. وبعد صدور الموافقة الموسمية تقدم المنشأة المرخص لها ضماناً بنكياً وفق الشروط التالية:

-أن يكون صادرًا من أحد البنوك المحلية لصالح الوزارة

-ألا يكون معلقًا على شروط، وأن يكون باسمها وفق ما هو مدون بالسجل التجاري

-أن تكون مدته لا تقل عن سنة لصالح الوزارة.

-ألا يقل عن 300 ولا يزيد على 600 ريال عن كل حاج؛ وفق العدد المرخص له بخدمتهم خلال الموسم، بحسب ما تحدده الإدارة المختصة

-يجوز تقديم 30% من قيمة الضمان على أن تستكمل النسبة المتبقية بعد التخصيص.

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النظر في شكاوى حجاج الداخل ومخالفات المرخص لهم

وبموجب التعديل، يقوم الوزير بتشكيل لجنة رئيسية دائمة من ممثلين عن وزارات الداخلية والحج والعمرة والتجارة متخصصين في النواحي الشرعية والقانونية لا تقل مراتبهم عن الثامنة؛ للنظر في شكاوى حجاج الداخل ومخالفات المرخص لهم لأحكام هذا النظام؛ مثل عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع الحجاج، والقيام بممارسة الخدمة دون ترخيص، وتكون فترة عملها ابتداءً من غرة ذي الحجة.

ويحدد قرار الوزير مدة انعقادها، ويكون مقرها وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة، ويجوز للوزير تمديد تلك الفترة، كما تشكل خمس لجان تحقيق فرعية مرتبطة باللجنة الرئيسية وللمدة المشار إليها، ويكون أعضاؤها من الجهات المشاركة في اللجنة الرئيسية تتولى القيام بالمهمات المحالة لها من اللجنة الرئيسية والوقوف على المخالفات التي ترى اللجنة الرئيسية الوقوف عليها ومعاينتها على الطبيعة وتوثيق المخالفات إن وجدت، والرفع بها للجنة الرئيسية.