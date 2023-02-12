رياح وبرد وثلوج .. خبير طقس يتوقع حالة ممطرة تستمر عدة أيام على هذه المناطق

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، حالة ممطرة تصاحبها تساقط ثلوج وهبوب رياح نشطة وصقيع تستمر عدة أيام على عدة مناطق بالمملكة.

الحالة المتوقعة تستمر لعدة أيام

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع حالة ممطرة على أجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية والغربية والشرقية، وأنها تبدأ – بمشيئة الله – من الاثنين وتستمر عدة أيام.

أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر

وأضاف أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، وأنها تكون من خفيفة لشبه غزيرة وفرصة هطل ثلجي، مسبوقة برياح مثيرة للغبار والأتربة يسبقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض ملموس.

أمطار وثلوج على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية.

سماء غائمة مع تساقط الثلوج

وأوضح أنه من الموقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، وأنه لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات “جبل اللوز وعلقان والظهر” وتكوّن الصقيع على أجزاء من تلك المناطق.

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وجنوب المملكة خاصة منطقة الباحة.

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