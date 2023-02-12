الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
8 خطوات.. ماذا تفعل عند وقوع الزلزال وأنت في سيارتك؟
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8 خطوات.. ماذا تفعل عند وقوع الزلزال وأنت في سيارتك؟

8 خطوات.. ماذا تفعل عند وقوع الزلزال وأنت في سيارتك؟

8 خطوات.. ماذا تفعل عند وقوع الزلزال وأنت في سيارتك؟
٠٧:٢٨:٥٧ ص، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

لا أحد يعلم متى تقع الزلازل والهزات الأرضية ولا في أي مكان؛ فهي تحدث بغتة وعلى غفلة دون سابق إعلام أو بادرة إعلان.

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8 خطوات عند وقوع الزلزال وأنت في سيارتك

ومن الواجب عليك أن تعرف كيف تتصرف عند وقوع الزلزال وأنت في بيتك أو في عملك أو في الشارع أو في سيارتك، وهذه 8 خطوات تلخص لك الواجبات التي يجب اتباعها عند وقوع الزلزال وأنت في سيارتك، وهي كالآتي:

1 – أوقف السيارة وأبق في داخليها، وتجنب التوقف بالقرب من أو أسفل المباني والأشجار والجسور وأسلاك الكهرباء.

2 – توقف إلى مكان آمن حيث لا تسد الطرق.

3 – حافظ على الطرق خالية لمركبات الإنقاذ والطوارئ.

4 – تجنب الجسور والأنفاق والمباني، وأي شيء يمكنه أنه ينهار على السيارة.

5 – استمع إلى راديو السيارة للحصول على تعليمات من مسؤولي الطوارئ.

6 – لا تحاول الخروج من سيارتك إذا كانت خطوط الكهرباء مقطوعة عبرها.

7 – إذا كنت في حافلة، فابق في مقعدك حتى تتوقف الحافلة، واحتمي في مكان آمن ومحمي بشكل جيد، وإذا لم تستطع الاحتماء، عليك أن تجلس في وضع القرفصاء واحم رأسك من الحطام المتساقط.

8 – سر بالسيارة بهدوء بعد توقف الزلزال، وتجنب الطرق أو الجسور أو المنحدرات التي قد تكون قد تضررت جراء الزلزال.

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