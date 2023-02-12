بعد ارتفاع أعداد الضحايا لـ30 ألفًا.. تركيا تُوقف 12 مقاولاً

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بعد أن ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى 30 ألف، إضافة إلى نحو 88 ألف جريح، قامت السلطات التركية بإيقاف 12 مقاولاً.

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إيقاف 12 مقاولاً

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن السلطات التركية أوقفت نحو 12 مقاولاً في تركيا بعد انهيار آلاف المباني جنوب شرق البلاد جراء زلزال (الاثنين)، على ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، أمس.

وبين الموقوفين مقاول في محافظة غازي عنتاب و11 في محافظة شانلي أورفا، وفقاً لوكالة أنباء «دوغان» التركية.

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قبضة الدولة تتربص بالمتورطين

وتوعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمعاقبة مرتكبي جرائم السلب وغيرها في المنطقة المتضررة من الزلزال المدمر، مضيفاً أن بلاده أعلنت حالة الطوارئ. “وهذا يعني أنه يتعين من الآن فصاعداً على المتورطين في النهب أو الخطف أن يعلموا أن قبضة الدولة القوية تتربص بهم”. وفق قوله.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال جنوبي البلاد إلى 24 ألفًا و617

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، في بيان، السبت، أن عدد من تم إنقاذهم ارتفع إلى 80 ألفًا و88 شخصًا.

وأشار البيان إلى وقوع 1891 هزة ارتدادية بعد الزلزالين اللذين كان مركزهما في منطقتي بازارجيك، والبيستان في ولاية قهرمان مرعش، وفقًا لـ”يني شفق”.

وأوضح أنه تم إجلاء 92 ألفًا و697 شخصًا من الولايات المتضررة من الزلزال.

وأضاف أن 31 ألفًا و832 من أفراد البحث والإنقاذ الأتراك ومن الفرق الدولية يواصلون جهودهم في منطقة الزلزال.

وبين أن عدد أفراد فرق البحث والإنقاذ القادمة من دول أخرى بلغ 8294.

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500 قنبلة ذرية

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الطاقة المنبعثة من هذا الزلزال -الذي بلغت قوته 7.7 درجات- تعادل 500 قنبلة ذرية.

أما في سوريا، فقد ارتفع عدد القتلى إلى 5200 قتيل، وزاد عدد المصابين إلى 7 آلاف و396، وفقًا لـ”سكاي نيوز”

ورغم أن العدد الأكبر من الضحايا سُجل في تركيا، فإن التحذيرات تتوالى من ارتفاع مطرد في عدد القتلى شمالي سوريا، وسط ضعف الإمكانات وقلة الموارد وتأخر وصول المساعدات الدولية اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ.

وقدر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عدد المتضررين في الزلزال في سوريا بما لا يقل عن ستة ملايين شخص، وذكر مصدر أممي بمحدودية الإمكانات من مُعَـدّاتٍ ووقود وغيرهما، وقال إن ذلك يعرقل جهود الإنقاذ والإسعاف.

وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.