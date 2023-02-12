تنبيه عاجل من “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على “المدينة”

تواصل – واس:

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة السابعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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نشاط للرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن ارتفاع الأمواج تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

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أمطار وثلوج وصقيع

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك.

ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات (جبل اللوز- علقان- الظهر) وتكوّن الصقيع على أجزاء من تلك المناطق.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة.

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