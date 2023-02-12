الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
الجطيلي: الأزمة كبيرة جدًا.. و”الفرق السعودية” تباشر إنقاذ المحتجزين من تحت الركام
تنبيه عاجل من “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على “المدينة”
تساقط الثلوج وتكوّن الصقيع.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية على 4 مناطق
بالفيديو.. تصادم طائرة وحافلة بمطار لوس أنجلوس
بعد 140 ساعة على الزلزال.. إنقاذ رضيع ذي 7 أشهر في أنطاكيا (فيديو)
أعلاها الأولى.. أغلى 6 عملات معدنية في العالم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تساقط الثلوج وتكوّن الصقيع.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية على 4 مناطق

تساقط الثلوج وتكوّن الصقيع.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية على 4 مناطق

تساقط الثلوج وتكوّن الصقيع.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية على 4 مناطق
٠٥:٢٠:١٨ ص، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك.

اقرأ أيضًا:

توقعات الأرصاد.. ضباب كثيف يحجب الرؤية في 3 مناطق

ثلوج وأمطار رعدية

ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات (جبل اللوز- علقان- الظهر) وتكوّن الصقيع على أجزاء من تلك المناطق.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

رياح نشطة

كما يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة.

اقرأ أيضًا:

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: موجة برد على هذه المناطق حتى الـ 9 صباحًا

البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. الأرصاد يُحذر من رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق خلال الساعات القادمة

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم احول الطقس اخبار الطقس الأرصاد الجوية الثلوج الرياض الشرقية الصقيع الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة اليوم سقوط امطار طقس

مواد ذات صلة

المزيد
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تصدر الترجمة الفرنسية لنظام ديوان المظالم

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تصدر الترجمة الفرنسية لنظام ديوان المظالم

٠٢:٥٥ م، الخميس، ٠٩ مارس ٢٠١٧
«الصحة»: إغلاق 61 منشأة خاصة ومخالفة 413 خلال الشهر الماضي

«الصحة»: إغلاق 61 منشأة خاصة ومخالفة 413 خلال الشهر الماضي

٠٣:٣٨ م، الأثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠١٥
«الانتخابات البلدية»: انتهاء فترة القيد اليوم

«الانتخابات البلدية»: انتهاء فترة القيد اليوم

٠١:٠٠ ص، الأثنين، ١٤ سبتمبر ٢٠١٥
اليابان تزود المملكة بتقنيات حديثة لتحلية المياه

اليابان تزود المملكة بتقنيات حديثة لتحلية المياه

٠٨:١١ ص، الأحد، ٢٣ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *