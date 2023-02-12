بالفيديو.. تصادم طائرة وحافلة بمطار لوس أنجلوس

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أُصيب 5 أشخاص عند اصطدام طائرة بحافلة في مطار لوس أنجلوس الدولي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ليل الجمعة.

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الطائرة لم تكن تقل ركابًا

وقال مسؤولون إن الطائرة التابعة لشركة “أميركان إيرلاينز” لم تكن تقل ركابًا، علما أنها من طراز “إيرباص إيه 321”.

وبينما كانت الطائرة تُسحب في ممر، اصطدمت بحافلة تنقل مسافرين من مكان لآخر على أرض المطار، وقالت إدارة الطيران الفدرالية إنها ستحقق في واقعة التصادم، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

وأصيب 5 أشخاص، من جراء “حادث تصادم على سرعة منخفضة”، وفقًا لإدارة الإطفاء في لوس أنجلوس.

وأعلنت شركة “أميركان إيرلاينز” أن الطائرة لم تكن تعمل كرحلة تجارية عندما وقع التصادم، ولم يكن هناك على متنها أي مسافرين، بينما أكد المطار أن العمليات الأخرى ظلت طبيعية.

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حوادث مشابهة

وهناك حوادث مشابهة وغير معتادة حدثت في المطارات الرئيسة خلال الآونة الأخيرة، وأبرزها:

في 4 فبراير الجاري تجنبت طائرتان تصادما وشيكا في مطار أوستن بيرجستروم الدولي بولاية تكساس، أثناء هبوط واحدة وإقلاع الأخرى من المدرج ذاته.

قبلها بيوم، ارتطمت طائرة بجناح أخرى متوقفة مما أدى إلى تحطمه، في مطار نيوارك ليبرتي الدولي بولاية نيوجيرسي.

في شهر يناير الماضي، اضطرت طائرة إلى تأجيل إقلاعها بعد أن عبرت أخرى أمامها بشكل خطير على بعد 300 متر فقط، بمطار كينيدي الدولي في نيويورك.

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