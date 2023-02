بالفيديو.. تصادم طائرة وحافلة بمطار لوس أنجلوس

تواصل – فريق التحرير:

أُصيب 5 أشخاص عند اصطدام طائرة بحافلة في مطار لوس أنجلوس الدولي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ليل الجمعة.

وقال مسؤولون إن الطائرة التابعة لشركة “أميركان إيرلاينز” لم تكن تقل ركابًا، علما أنها من طراز “إيرباص إيه 321”.

وبينما كانت الطائرة تُسحب في ممر، اصطدمت بحافلة تنقل مسافرين من مكان لآخر على أرض المطار، وقالت إدارة الطيران الفدرالية إنها ستحقق في واقعة التصادم، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

وأصيب 5 أشخاص، من جراء “حادث تصادم على سرعة منخفضة”، وفقًا لإدارة الإطفاء في لوس أنجلوس.

وأعلنت شركة “أميركان إيرلاينز” أن الطائرة لم تكن تعمل كرحلة تجارية عندما وقع التصادم، ولم يكن هناك على متنها أي مسافرين، بينما أكد المطار أن العمليات الأخرى ظلت طبيعية.

وهناك حوادث مشابهة وغير معتادة حدثت في المطارات الرئيسة خلال الآونة الأخيرة، وأبرزها:

LAX COLLISION: An American Airlines plane collided with a shuttle bus before 10 p.m. last night. Four people were taken to the hospital for injuries, listed in fair to moderate condition. The plane was being towed from a gate to a parking area when it swiped the bus. pic.twitter.com/y7rpg1Ybwy

— Irene Cruz (@ABC7Irene) February 11, 2023