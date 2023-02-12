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بعد 140 ساعة على الزلزال.. إنقاذ رضيع ذي 7 أشهر في أنطاكيا (فيديو)

بعد 140 ساعة على الزلزال.. إنقاذ رضيع ذي 7 أشهر في أنطاكيا (فيديو)

بعد 140 ساعة على الزلزال.. إنقاذ رضيع ذي 7 أشهر في أنطاكيا (فيديو)
٠٤:٣٧:٣٣ ص، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق إغاثة تركية من إنقاذ رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر من تحت الأنقاض في ولاية هاتاي، وذلك بعد مضي 140 ساعة على كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين.

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فرق إطفاء أنقذت الرضيع

وقالت رئاسة بلدية قوجة إيلي الكبرى، في بيان، إن فرق إطفاء تابعة لها أنقذت الرضيع حمزة من تحت أنقاض مبنى في منطقة أنطاكيا التابعة لهاتاي، وهو ما يعد إحدى العلامات المهمة على وجود أحياء تحت الأنقاض.

وأشار البيان إلى أن الفرق أخرجت حمزة البالغ من العمر 7 أشهر بعد مكوثه 140 ساعة تحت الأنقاض، وسلمته إلى فريق إسعاف لينقل إلى المستشفى.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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