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أعلاها الأولى.. أغلى 6 عملات معدنية في العالم

أعلاها الأولى.. أغلى 6 عملات معدنية في العالم

أعلاها الأولى.. أغلى 6 عملات معدنية في العالم
٠٤:٠٤:١٤ ص، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تحتل العملات المعدنية مكانة مهمة في العالم؛ إذ أنها تحكي تاريخ صانعيها، ويدفع المهتمون ملايين الدولارات في المزادات للحصول على تلك العملات وضمها لمقتنياتهم.

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أغلى 6 عملات معدنية في العالم

وجاءت عملة “الشعر المتدفق الفضي” أو المعروفة باسم الدولار النحاسي، في المركز الأول كأغلى عملة معدنية في العالم، وهي أول عملة سكت من الحكومة الفدرالية الأمريكية في عام 1794 ويبلغ ثمنها 10 ملايين دولار.

وفي المركز الثاني عملة “النسر المزدوج”، التي سكت في عام 1933 بأمر من الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت، وبيعت مقابل 7.6 مليون دولار.

وجاءت عملة “نسر سانت جودنز المزدوج” في المركز الثالث، وسكت عام 1907 من رئيس النقابات الأمريكية، وبيعت بسعر 7.6 مليون دولار.

ورابعًا جاءت عملة “براشر دبلون”، وهي أول عملة نحاسية حلت مكان الذهب في المعاملات، وسكت في عام 1787، وبيعت مقابل 7.4 مليون دولار.

وفي المركز الخامس جاءت عملة “إدوارد الثالث فلورين”، التي يبلغ عمرها 670 عامًا، وهي واحدة من ثلاث عملات فقط باقية من نوعها، وبيعت مقابل 6.8 مليون دولار.

أما في المركز السادس فجاءت عملة “رأس الحرية”، وسكت من معدن النيكل في عام 1913، وهي واحدة من 5 نسخ فقط متبقية بالعالم، ويبلغ سعرها 4.5 مليون دولار.

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