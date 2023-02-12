عاجل.. 30 ألف شخص حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

تواصل – وكالات:

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى نحو 30 ألف، إضافة إلى نحو 88 ألف جريح، وفقًا لـ”العربية”.

24.617 قتيل في تركيا

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال جنوبي البلاد إلى 24 ألفًا و617.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء السبت في مركز التنسيق في حالات الطوارئ بمشاركة وزير الدفاع خلوصي أكار.

وأشار إلى أن المستشفى الجامعي في هطاي يواصل حاليًا تقديم جميع أشكال الخدمات الطبية للمصابين بسبب الزلزال.

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إنقاذ 80 ألف شخص

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، في بيان، السبت، أن عدد من تم إنقاذهم ارتفع إلى 80 ألفًا و88 شخصًا.

وأشار البيان إلى وقوع 1891 هزة ارتدادية بعد الزلزالين اللذين كان مركزهما في منطقتي بازارجيك، والبيستان في ولاية قهرمان مرعش، وفقًا لـ”يني شفق”.

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إجلاء 92 ألفًا و697 شخصًا

وأوضح أنه تم إجلاء 92 ألفًا و697 شخصًا من الولايات المتضررة من الزلزال.

وأضاف أن 31 ألفًا و832 من أفراد البحث والإنقاذ الأتراك ومن الفرق الدولية يواصلون جهودهم في منطقة الزلزال.

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500 قنبلة ذرية

وبين أن عدد أفراد فرق البحث والإنقاذ القادمة من دول أخرى بلغ 8294.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الطاقة المنبعثة من هذا الزلزال -الذي بلغت قوته 7.7 درجات- تعادل 500 قنبلة ذرية.

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5200 قتيل في سوريا

أما في سوريا، فقد ارتفع عدد القتلى إلى 5200 قتيل، وزاد عدد المصابين إلى 7 آلاف و396، وفقًا لـ”سكاي نيوز”

ورغم أن العدد الأكبر من الضحايا سُجل في تركيا، فإن التحذيرات تتوالى من ارتفاع مطرد في عدد القتلى شمالي سوريا، وسط ضعف الإمكانات وقلة الموارد وتأخر وصول المساعدات الدولية اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ.

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6 ملايين شخص تضرروا في سوريا

وقدر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عدد المتضررين في الزلزال في سوريا بما لا يقل عن ستة ملايين شخص، وذكر مصدر أممي بمحدودية الإمكانات من مُعَـدّاتٍ ووقود وغيرهما، وقال إن ذلك يعرقل جهود الإنقاذ والإسعاف.

وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.