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وزارة الحرس الوطني تعلن فتح باب التقديم على 169 وظيفة
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وزارة الحرس الوطني تعلن فتح باب التقديم على 169 وظيفة

وزارة الحرس الوطني تعلن فتح باب التقديم على 169 وظيفة

وزارة الحرس الوطني تعلن فتح باب التقديم على 169 وظيفة
٠٢:٥٧:٢٩ ص، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب التدريب على رأس العمل للجنسين “تمهير” (عدد 169 فرصة) وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، للتقديم ولمعرفة الشروط يرجى زيارة منصة “طاقات”، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الفرص التدريبية:

أخصائي إدارة مشاريع

اختصاصي مركز بيانات

أخصائي استمرارية الاعمال

أخصائي إدارة أداء

أخصائي إدارة تغيير

أخصائي أدارة مخاطر

أخصائي استمرارية الأعمال

أخصائي تحليل مالي

أخصائي تشفير

أخصائي تطوير إداري

أخصائي تقنية هندسة كهرباء

أخصائي تقنية هندسة ميكانيكية

أخصائي تنظيم إداري

أخصائي تواصل داخلي

أخصائي جودة

أخصائي خوادم

أخصائي رقابة إدارية

أخصائي عقود

أخصائي عمليات موارد بشرية

أخصائي مراقبة مخزون

أخصائي مستودعات

أخصائي وثائق ومحفوظات

أمين مستودع فني

رسام معماري

رسام هندسي

سكرتير تنفيذي

سكرتير قانوني

فني انشاءات

فني تدفئة وتهوية وتكييف

فني كهربائي تمديدات كهربائية

فني كهربائي شبكات توزيع ارضي

فني كهرو ميكانيكي

فني مساحة

فني ميكانيكي محركات

فني مكتبات

فني مواد انشائية

فني ميكانيكي معدات زراعية

فني نظم حاسب الي

فني هندسة كهربائية

تطبيق أي وظيفة.

فني هندسة مدنية

محاسب

مصحح لغوي

محلل بنية تحتية

محلل بيانات

محلل نظم المعلومات

مساح كميات

مساعد حسابات

مسؤول نظم

مشرف مدخل بيانات

مصمم جرافيك

مفهرس

مهندس إدارة مشاريع

مهندس تكاليف

الشروط :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة .

أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية .

أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل ” تمهير ” .

طريقة التقديم:

التقديم متاح عبر منصة طاقات مع كتابة ” وزارة الحرس الوطني ” في حقل اسم المنشأة، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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