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“شؤون الحرمين” تنشر الجدول الأسبوعي لأئمة المسجد الحرام
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“شؤون الحرمين” تنشر الجدول الأسبوعي لأئمة المسجد الحرام

“شؤون الحرمين” تنشر الجدول الأسبوعي لأئمة المسجد الحرام

“شؤون الحرمين” تنشر الجدول الأسبوعي لأئمة المسجد الحرام
٠٢:٤٠:٥٥ ص، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين، الجدول الأسبوعي لأئمة المسجد الحرام.

ويؤم المصلين في المسجد الحرام في صلاتي الفجر والعصر، خلال الفترة من اليوم الأحد، إلى السبت المقبل، الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني.

بينما يؤم المصلين في صلاة الظهر الشيخ الدكتور، أسامة بن عبدالله خياط، ويؤم المصلين في صلاتي المغرب والعشاء الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.

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شؤون الحرمين تكرم 23 مشاركاً في برنامج عرض القرآن الكريم

 

تكريم حفظة القرآن الكريم

وفي وقت سابق، كرمت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية ثلاثةً وعشرون حافظاً من دولة المغرب، أتموا ختم القرآن الكريم غيباً في برنامج “عرض القرآن الكريم برواية الإمام ورش عن نافع “، على عدد من مدرسي الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام، خلال مدة زيارتهم لمكة المكرمة وتأدية مناسك العمرة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية الأستاذ غازي بن فهد الذبياني، أن المشاركين أتموا عرض القرآن الكريم في رحاب المسجد الحرام وصحبة كلام الله -عز وجل- بين جنباته وأروقته، وأن هذا التكريم يستهدف حفظة كتاب الله من ضيوف بيت الله الحرام المشاركين في الحلقات القرآنية بمراجعة وعرض القرآن الكريم، وذلك إكراماً واحتفاءً لوفدٍ أكرمهم الله تعالى بحفظ كتابه الكريم.

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الكلمات الدلالية:
أئمة المسجد الحرام أخبار السعودية شؤون الحرمين مكة المكرمة وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين

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