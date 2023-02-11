“شؤون الحرمين” تنشر الجدول الأسبوعي لأئمة المسجد الحرام

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نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين، الجدول الأسبوعي لأئمة المسجد الحرام.

ويؤم المصلين في المسجد الحرام في صلاتي الفجر والعصر، خلال الفترة من اليوم الأحد، إلى السبت المقبل، الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني.

بينما يؤم المصلين في صلاة الظهر الشيخ الدكتور، أسامة بن عبدالله خياط، ويؤم المصلين في صلاتي المغرب والعشاء الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.

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شؤون الحرمين تكرم 23 مشاركاً في برنامج عرض القرآن الكريم

تكريم حفظة القرآن الكريم

وفي وقت سابق، كرمت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية ثلاثةً وعشرون حافظاً من دولة المغرب، أتموا ختم القرآن الكريم غيباً في برنامج “عرض القرآن الكريم برواية الإمام ورش عن نافع “، على عدد من مدرسي الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام، خلال مدة زيارتهم لمكة المكرمة وتأدية مناسك العمرة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية الأستاذ غازي بن فهد الذبياني، أن المشاركين أتموا عرض القرآن الكريم في رحاب المسجد الحرام وصحبة كلام الله -عز وجل- بين جنباته وأروقته، وأن هذا التكريم يستهدف حفظة كتاب الله من ضيوف بيت الله الحرام المشاركين في الحلقات القرآنية بمراجعة وعرض القرآن الكريم، وذلك إكراماً واحتفاءً لوفدٍ أكرمهم الله تعالى بحفظ كتابه الكريم. اقرأ أيضا: 10 إدارات تطويرية جديدة بـ “شؤون الحرمين”.. تعرف عليها

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