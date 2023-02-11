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قرار بمنع “سيارات الغاز” من التجول بالأحياء
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قرار بمنع “سيارات الغاز” من التجول بالأحياء

قرار بمنع “سيارات الغاز” من التجول بالأحياء

قرار بمنع “سيارات الغاز” من التجول بالأحياء
٠٢:٤٣:٣٧ ص، الأحد، ٢١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت عدد من الأمانات، قرارًا  يلزم محال بيع الغاز بعدم توزيع الأسطوانات على المطاعم والمنازل، عبر السيارات المتنقلة، وذلك لعدم وجود لائحة للنشاط، والاكتفاء بالبيع من داخل المحل.

توصيات

وأوصت أمانة منطقة المدينة المنورة محال الغاز بعدم إخراج السيارات للتجول بين المنازل والمطاعم وذلك ضمن تنظيم أمانة المنطقة للنشاط.

منع سيارات الغاز

وشددت أمانة المدينة المنورة – حسب “الوطن”- على منع سيارات الغاز من التنقل وسط الأحياء وتوصيل الأسطوانات لعدم وجود ترخيص لهم، وأشارت إلى أنه لا توجد لائحة لنشاط بيع الغاز بالتنقل في الأحياء وتوصيل الأسطوانات للمنازل والمطاعم، لذلك تم إيقاف هذه السيارات وكافة أنشطتها.

مهلة للمحال

وانتهت المهلة التي حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمستثمرين من أصحاب محال بيع أسطوانات غاز البترول السائل لتصحيح أوضاعها بتاريخ 15/ 5/ 1444، على أن يتم العمل باللائحة المحدثة بعد انتهاء المهلة.

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أمانة المناطق اسطوانات الغاز سيارات الغاز منع تجول سيارات الغاز

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